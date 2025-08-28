Cum se pot obține cei 50 de lei ajutor pentru plata facturii la curent. A început depunerea cererilor pentru tichetele de energie. Anunțul făcut de Poșta Română

Consumatorii vulnerabili pot depune deja cererile pentru tichetele de energie FOTO Facebook/Poșta Română

Poșta Română pune la dispoziția consumatorilor vulnerabili posibilitatea de a depune în format tipărit cererile pentru acordarea tichetelor de energie, direct la subunitățile poștale din întreaga țară, începând de joi, 28 august.

Potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naționale 'Poșta Română' (CNPR), transmis AGERPRES, prin cele peste 5.000 de subunități poștale va fi facilitat accesul la acest sprijin financiar pentru cetățenii fără Internet sau din localitățile mai greu accesibile.

Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până la 31 martie 2026.

Beneficiari eligibili sunt persoanele singure, cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, și familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei. De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați automat, fără cerere.

Cererile se depun o singură dată, începând cu data de 28 august 2025, iar pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2025.

'Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS până la data de 31 august 2025 și care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie și august 2025 și va putea fi utilizat după data de 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie 2025. Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS în perioada 28-30 septembrie 2025, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie 2025 (nu se mai acordă pentru lunile iulie și august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie.

Pentru cererile introduse în aplicația EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării. Plata facturilor de energie electrică cu tichetul de energie se poate face doar la oficiile poștale, pe baza facturii cu anexele aferente. Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. În caz de schimbare a adresei sau a componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri', se menționează în comunicat.

Pentru persoanele care nu au posibilitatea să aducă o cerere tipărită și completată, Poșta Română le va sprijini cu formular și cu înregistrarea cererii în aplicația EPIDS.

