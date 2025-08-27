Cum se completează cererea pentru tichetele de energie. Tutorial video realizat de Ministerul Muncii VIDEO

Cum se completează cererea pentru tichetele de energie FOTO Pixabay

Ministerul Muncii a sărit în ajutorul celor care au nevoie de tichetele de energie, după scumpirile din ultima perioadă și a realizat un tutorial care arată pas cu pas cum se completează cererea pentru acestea de către persoanele vulnerabile.

Tutorialul este disponibil la adresa epids.mmuncii.ro, a anunțat chiar ministrul Muncii, Florin Manole.

"Am pregătit un tutorial simplu care arată pas cu pas cum se completează cererea pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile pe epids.mmuncii.ro.

Este un sprijin pentru bunici, pentru părinți, pentru cei singuri și pentru toți cei care se luptă cu cheltuieli greu de dus.

Urmărește tutorialul și distribuie mai departe, ca să ajungă la cei care au nevoie!", a scris ministrul pe contul său de Facebook.

"Aplicația Epids este gândită ca o aplicație ușor de folosit, accesibilă de pe calculator, laptop, telefon sau tabletă, fără să fie nevoie de instalarea vreunui software suplimentar. Serviciul de Telecomunicații Speciale a dezvoltat un sistem complet automatizat, care preia cererile online și le procesează.

Ads

Verificarea cererilor beneficiarilor se face în timp real prin interconectarea cu bazele de date ale instituțiilor responsabile. Datele sunt transmise prin conexiuni sigure, accesul e controlat", a declarat, pentru TVR Info, purtătorul de cuvânt al STS, Cătălin Chirca.

Persoanele vulnerabile pot cere online tichetul electronic de energie la adresa epids.mmuncii.ro. Cele care nu au acces la internet pot depune cereri scrise la primărie sau la oficiile poștale, începând din data de 28 august.

Tichetul are valoarea de 50 de lei pe lună și poate fi folosit doar pentru plata facturilor la energia electrică, până în 31 martie 2026. El nu poate fi înstrăinat.

De acest sprijin de la stat beneficiază numai persoanele singure, cu un venit net lunar de până la 1.940 lei, și familiile cu venitul net al fiecărui membru de maximum 1.784 lei.

Ads