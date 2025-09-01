Tot nu este cunoscută valoarea tichetelor din Rabla 2025 pentru persoane fizice. Programul începe luna aceasta

Autor: Aniela Manolea
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 14:29
185 citiri
Tot nu este cunoscută valoarea tichetelor din Rabla 2025 pentru persoane fizice. Programul începe luna aceasta
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice, lansare în septembrie FOTO Pixabay

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat până la finalul lunii septembrie, cu o valoare actualizată a tichetelor, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), luni, 1 septembrie. Tichetele Rabla vor fi disponibile doar în limita a 200 de milioane de lei alocate.

„Administrația Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante. În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice”, se arată într-un comunicat de presă transmis de AFM.

În contextul adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, privind măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale, a fost publicat deja în consultare publică noul Ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Documentul, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro, se află în dezbatere publică și include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid;
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Elaborarea noului Ghid a avut la bază și consultări cu reprezentanții industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței.

Ghidul se află în consultare publică până pe 5 septembrie pe site-ul https://mmediu.ro/fara-categorie/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducere/, dată până la care toate persoanele interesate pot transmite observații și propuneri.

Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi lansat până la sfârșitul lui septembrie
Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi lansat până la sfârșitul lui septembrie
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie. Bugetul total este de 200 de milioane de lei....
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina. Dispozitivul seamănă cu unul clasic, dar are în locul piesei de piept un modul de dimensiunea unui pachet de...
#tichete Rabla, #programul Rabla, #AFM, #rabla masini electrice , #programul rabla
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
a1.ro
Presedintele Nicusor Dan, intalnire surpriza la Chisinau cu ispita feminina de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tot nu este cunoscută valoarea tichetelor din Rabla 2025 pentru persoane fizice. Programul începe luna aceasta
  2. Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
  3. WhatsApp, în centrul unei alerte majore de securitate. Patch urgent pentru utilizatori
  4. Europa, mult în urma SUA la capitolul inovație în inteligența artificială. Care sunt principalele companii IA europene
  5. Val de scumpiri de la 1 septembrie. Rovinieta aproape se dublează și apar taxe noi pentru sănătate. Ce spun românii despre asta
  6. Funcția care ar face din Google Maps aplicația indispensabilă pentru șoferii din întreaga lume
  7. Măsuri fiscale noi și deficit de 4,04% – TradeVille
  8. Război digital între SUA și UE. Trump le cere giganților tech să ignore legea europeană a platformelor online
  9. Putin își construiește un imperiu cibernetic global. Africa, Asia și Orientul Mijlociu intră sub umbrela Kremlinului
  10. Românii își schimbă din nou obiceiurile de cumpărare. Inflația face ca magazinele „la colț de stradă” să piardă teren, supermarketurile câștigă