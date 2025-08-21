Polițiștii și procurorii au descoperit în România o fabrică clandestină de țigări. Produsele imitau mărci cunoscute și erau vândute "la negru"

Polițiștii de frontieră au descoperit, pe teritoriul României, o fabrică clandestină în care erau produse țigări.

Marfa provenită din fabrica ilegală imita produsele originale, informează Europa FM la data de 21 august 2025. Țigările contrafăcute erau apoi vândute "la negru", în mai multe țări din Europa.

În fabrica ilegală și în rețeaua de distribuție a țigărilor contrafăcute lucrau cetățeni din România, Ucraina și Republica Moldova.

Polițiștii de frontieră din Iași și Timișoara, coordonați de DIICOT, au efectuat percheziții în județele Sibiu, Hunedoara și Brașov, asupra unor spații industriale și asupra unor mijloace de transport folosite de suspecți.

Aceștia sunt cercetați penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, concurență neloială și producerea, deținerea sau comercializarea unor produse fără marcaje ori cu marcaje false.

Ads