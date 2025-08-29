Cum a fost găsită o familie de români cu bagajele pline de țigări pe aeroportul din Otopeni. Se întorceau dintr-o țară cunoscută pentru prețurile mici

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 13:34
În urma inventarierii, s-a stabilit că totalul țigaretelor se ridica la 159.200 de bucăți FOTO Poliția de Frontieră

O familie de români a fost depistată pe aeroportul Otopeni cu bagajele pline de țigări.

Potrivit Poliției de Frontieră, totul s-a întâmplat vineri dimineața, 29 august, în jurul orei 05.00. Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au verificat bagajele unei familii de trei cetățeni români, cu vârste între 19 și 44 de ani, care călătoreau din Emiratele Arabe Unite, Dubai. Aceștia au trecut pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

„Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunțite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menționate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de țigări netimbrate și inscripționate cu numele unei mărci cunoscute”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

În urma inventarierii, s-a stabilit că totalul țigaretelor se ridica la 159.200 de bucăți (7.960 pachete). Întreaga cantitate a fost reținută de autoritatea vamală, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a fost sesizat pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, prevăzută de Legea 86/2006.

„Autoritățile de frontieră rămân vigilente în prevenirea și combaterea contrabandei cu produse accizabile, protejând astfel atât interesele economice ale statului, cât și sănătatea publică”, se arată în comunicat.

