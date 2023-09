Unul dintre cele mai așteptate filme românești intră azi în cinematografe. Pelicula e insiprată din fapte reale

Filmul „Tigru/Day of the Tiger” intră în cinematografe FOTO facebook

„Tigru/Day of the Tiger”, scris şi regizat de Andrei Tănase, câştigător al premiului Cel mai bun film de debut, secţiunea Zilele Filmului Românesc (TIFF 2023), va putea fi văzut în cinematografele din România, de vineri.

Filmul este inspirat din fapte reale petrecute la Sibiu în 2011. Vera, medic veterinar la grădina zoologică a unui mic oraş din Transilvania, este măcinată de probleme personale şi are o cădere nervoasă. Un tigru evadează, iar aceasta e nevoită să plece în căutarea lui.

Premiera mondială a filmului a avut loc anul acesta, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam – IFFR, secţiunea Bright Future. De asemenea Tigru/Day of the Tiger a fost unul dintre cele 11 lungmetraje selectate în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo în acest an.

Cunoscut pentru scurtmetrajele „Claudiu şi Crapii”, „Vacanţă la ţară”, „Prima noapte”, regizorul Andrei Tănase declară despre primul lui lungmetraj: „E încărcat de spirit ludic şi combină genurile – dramă, comedie, film de aventuri – în aşa fel încât să-i atragă şi pe cinefilii hardcore, dar şi publicul larg. Dincolo de vânătoarea animalului exotic, cu aura sa aproape legendară, se află o poveste profund umană, despre pierderi ireversibile, acceptarea lor şi evadarea din cuştile pe care le construim singuri în jurul nostru.”

Din distribuţie fac parte Cătălina Moga, Paul Ipate, Alex Velea, Elvira Deatcu şi Bogdan Tulbure.

Filmările au avut loc în Parcul Naţional Comana, Târgu Mureş şi în Bucureşti. Producătorul Anamaria Antoci (Oameni de treabă, Ilegitim, Mia îşi ratează răzbunarea, Planeta Petrila) spune că: "TIGRU a fost o propunere îndrăzneaţă şi originală a lui Andrei Tănase încă de la stadiul de scenariu şi am ştiut că merită să fie condusă de o echipă de producţie pasionată şi să devină o co-producţie internaţională. Apoi, mi s-a părut la fel de important să ni se alăture o echipă de creaţie care să aibă experienţa necesară pentru a-l însoţi pe regizor în realizarea filmului de debut. Andrei Tănase reuşeşte în TIGRU să echilibreze cu abilitate atât elementele dramaturgice, cât şi pe cele regizorale, amestecând drama cu un umor subtil. Căutarea tigrului în film este doar pretextul pentru portretizarea Verei, personajul principal şi a evoluţiei sale, cât şi portretizarea unei comunităţi.”

Producătorii români sunt Anamaria Antoci, Irena Isbăşescu şi Adrian Silişteanu, imaginea îi aparţine lui Barbu Bălăşoiu, iar de sunet s-au ocupat Marius Leftărache şi Marian Bălan.