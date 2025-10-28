”Tigrul Europei” vrea să-l domine pe Putin: Devine cea mai puternică forță a continentului, pune pe masă 377 de miliarde

Războiul Rusiei din Ucraina, care a ajuns la 1.342 de zile, nu dă nciun semn că s-ar termina prea curând, după ultima strategie a Moscovei. Dar acum ”Tigrul Europei” vrea să-l domine pe Putin și să devină ”cea mai puternică forță militară” a continentului. Germania pune pe masă 377 de miliarde de euro pentru un program de înarmare și modernizare a trupelor sale.

Un nou plan de achiziții arată planul Germaniei de a deveni coloana vertebrală a renașterii apărării continentului, pentru a face față unei posibile agresiuni a Rusiei. Friedrich Merz a spus în luna mai: Germania intenționează să transforme Bundeswehr-ul în „cea mai puternică armată convențională din Europa”, promițând să-i ofere „toate resursele financiare de care are nevoie”, potrivit Politico.

Cinci luni mai târziu, cancelarul german își propune să adauge echipamentele necesare pentru a îndeplini această ambiție, conform unor noi documente guvernamentale interne văzute de publicația citată. Lista extinsă prezintă achiziții dorite în valoare de 377 de miliarde de euro pe uscat, aer, mare, spațiu și cibernetică. Documentul este o prezentare generală a planificării achizițiilor de arme care vor fi specificate în bugetul armatei germane pe 2026, dar multe sunt achiziții pe termen lung pentru care nu există un interval de timp clar.

Din punct de vedere politic, calendarul se potrivește cu trecerea lui Merz la un nou model de finanțare. Încă de la primăvară, Berlinul a luat măsuri pentru a se separa de frâna constituțională a datoriei Germaniei, permițând cheltuieli susținute pe mai mulți ani dincolo de fondul special aproape epuizat de 100 de miliarde de euro, înființat sub mandatul fostului cancelar Olaf Scholz.

Elementele de pe listă vor apărea în cele din urmă, în tranșe mai mici, pentru a fi votate de comisia bugetară parlamentară. Toate achizițiile în valoare de peste 25 de milioane de euro necesită aprobarea comisiei.

Documentele arată că Bundeswehr dorește să lanseze aproximativ 320 de noi proiecte de arme și echipamente în ciclul bugetar al anului următor. Dintre acestea, 178 au un contractor listat. Restul rămân „încă deschise”, arătând că o mare parte din planul de modernizare al Bundeswehr este încă în lucru. Companiile germane domină licitațiile identificabile, cu aproximativ 160 de proiecte, în valoare de aproximativ 182 de miliarde de euro, legate de firme autohtone.

Miliarde de euro pentru rachete

Rheinmetall este de departe cel mai mare câștigător. Grupul cu sediul la Düsseldorf și societățile sale afiliate apar în 53 de linii de planificare separate, în valoare de peste 88 de miliarde de euro. Aproximativ 32 de miliarde de euro ar urma să fie direcționate către Rheinmetall, în timp ce alte 56 de miliarde de euro sunt legate de filiale și societăți mixte, cum ar fi programele de vehicule de luptă Puma și Boxer, derulate împreună cu KNDS.

Documentul prevede un total de 687 de vehicule Puma, inclusiv 662 de versiuni de luptă și 25 de vehicule de antrenament pentru șoferi, care vor fi livrate până în 2035. În apărarea aeriană, Bundeswehr își propune să achiziționeze 561 de sisteme de turelă Skyranger 30 cu rază scurtă de acțiune pentru contra-drone și protecție cu rază scurtă de acțiune - un program aflat în totalitate sub conducerea Rheinmetall.

Diehl Defence apare ca a doua ancoră industrială majoră a Bundeswehr după Rheinmetall. Producătorul bavarez de rachete apare în 21 de linii de achiziții în valoare de 17,3 miliarde de euro.

Cea mai mare parte provine din familia IRIS-T, care este menită să formeze coloana vertebrală a viitoarei arhitecturi de apărare aeriană a Germaniei. Conform documentului, Bundeswehr își propune să achiziționeze 14 sisteme IRIS-T SLM, evaluate la 3,18 miliarde de euro, 396 de rachete IRIS-T SLM pentru aproximativ 694 de milioane de euro și alte 300 de rachete IRIS-T LFK cu rază scurtă de acțiune, în valoare de 300 de milioane de euro. Împreună, aceste linii se ridică la aproximativ 4,2 miliarde de euro.

Germania cumpără masiv din SUA

La nivel superior, Bundeswehr dorește să își extindă flota înarmată Heron TP, operată de IAI-ul israelian, cu scopul de a cumpăra muniții noi pentru aproximativ 100 de milioane de euro. O duzină de noi drone tactice LUNA NG urmează, la aproximativ 1,6 miliarde de euro. Pentru marină, în plan apar patru drone maritime uMAWS, pentru o valoare estimată la 675 de milioane de euro.

Mai multe dintre cele mai scumpe proiecte noi ale Bundeswehr nu se află pe uscat, pe mare sau în aer, ci pe orbită. Lista include peste 14 miliarde de euro în programe de sateliți, care prevăd noi sateliți de comunicații geostaționari, stații de control terestre modernizate și, cel mai ambițios, o constelație de sateliți pe orbită joasă a Pământului în valoare de 9,5 miliarde de euro, pentru a asigura o conectivitate constantă și rezistentă la bruiaje pentru trupe.

Unul dintre cele mai încărcate planuri politice de pe lista de dorințe a Bundeswehr este potențiala suplimentare a 15 avioane F-35 de la Lockheed Martin din SUA, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Bundeswehr intenționează să cumpere 400 de rachete de croazieră Tomahawk Block Vb pentru aproximativ 1,15 miliarde de euro, împreună cu trei lansatoare Lockheed Martin Typhon, evaluate la 220 de milioane de euro - o combinație care ar oferi Germaniei o rază de acțiune de 2.000 de kilometri. Planul interimar al Marinei pentru aeronave de patrulare maritimă, în valoare de 1,8 miliarde de euro pentru patru aeronave Boeing P-8A Poseidon, se află, de asemenea, în portofoliul de vânzări militare externe.

