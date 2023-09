Cursă fenomenală. A căzut recordul mondial la maraton VIDEO

Atleta etiopiană Tigst Assefa a câştigat, duminică, maratonul de la Berlin şi a doborât recordul mondial, încheind cursa în două ore, 11 minute şi 53 de secunde.

Etiopianca a depăşit recordul reuşit de kenyanca Brigid Kosgei la Chicago în 2019 - 2h14'04''.

La masculin s-a impus kenyanul Eliud Kipchoge pentru a cincea oară a câştigat duminică Maratonul Berlinului pentru a cincea oară (după victoriile din 2015, 2017, 2018 şi 2022).

Kenyanul, care este şi dublu campion olimpic în exerciţiu la această disciplină, a realizat un timp de 2h02'42", nereuşind să stabilească un nou record mondial. Anul trecut, la Berlin, Kipchoge a stabilit un nou record mondial în 2h01'09''

Phenomenal run in Berlin as Tigst Assefa of Ethiopia clocks 2:11:53 to smash Brigid Kosgei's world marathon record of 2:14:04.

The former 1:59 800m runner was running only her third marathon. 🤯 pic.twitter.com/F5CmvFy0sq