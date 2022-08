TikTok bănuit de colaborare cu Partidul Comunist Chinez. Țara în care parlamentul și-a închis contul de socializare

Guvernul Marii Britanii a închis un cont pilot TikTok din cauza temerilor că datele utilizatorilor ar putea fi schimbate cu Partidul Comunist Chinez.

Oficialii parlamentari au creat pagina pe aplicația video de socializare în încercarea de a atrage publicul mai tânăr interesat de politica britanică, scrie euronews.com.

We’re live on TikTok! Follow @UKParliament for news and behind-the-scenes content from the Elizabeth Tower. For starters, where’s the best spot to get your best selfie with the famous Tower? https://t.co/z8F5MMIrJp pic.twitter.com/x7dOZxMz3y — UK Parliament (@UKParliament) July 27, 2022

Principala preocupare este că TikTok este deținut de Bytedance - un gigant tehnologic chinez.

Trei parlamentari susțin că companiile din China sunt obligate să partajeze date cu autoritățile chineze, la cererea acestora, din cauza legii privind informațiile naționale.

TikTok susține că nu este obligat să transfere date cu caracter personal, însă o investigație recentă asupra unei serii de întâlniri ale personalului TikTok divulgate a dezvăluit că angajații din China de la Bytedance (compania-mamă a TikTok) pot accesa informațiile despre utilizatori din întreaga lume.

Buzzfeed a publicat un raport în iunie, care detaliază o serie de înregistrări luate din 80 de întâlniri interne Tiktok.

Potrivit publicației, angajații ByteDance au spus că inginerii din China au avut acces la informațiile despre utilizatori din Statele Unite timp de câteva luni.

Ancheta a ridicat temeri că publicul țintă pentru contul parlamentului britanic s-ar fi putut confrunta cu probleme de securitate similare.

🚨 Sanctioned MPs and Peers demand Parliament TikTok account is removed until the company can guarantee no data is transferred to China. https://t.co/xk6o5HOWUf — Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) July 29, 2022

Președintele Camerei, Sir Lindsay Hoyle și Lord John McFall au primit o scrisoare de la un număr de deputați prin care solicitau închiderea imediată a contului în cazul în care aplicația era folosită ca program spion.

Tiktok susține că datele utilizatorilor au fost stocate anterior în SUA și Singapore, nu în China și s-a oferit să se întâlnească cu parlamentarii pentru a detalia politicile companiei de protecție a datelor și pentru a dezminți orice concepție greșită.

Euronews a contactat gigantul rețelelor sociale pentru un comentariu. Un purtător de cuvânt a răspuns că ”Deși este dezamăgitor faptul că Parlamentul nu va mai putea intra în legătură cu milioanele de oameni care folosesc TikTok în Marea Britanie, reiterăm oferta de a-i asigura pe acei membri ai Parlamentului care și-au exprimat îngrijorarea și a clarifica orice inexactități cu privire la platforma noastră”.

Cu toate acestea, aceste preocupări nu au fost atenuate în cadrul parlamentului britanic.

Un deputat, Nusrat Ghani, a promis chiar că va analiza în continuare procedurile TikTok prin intermediul Comitetului Common pentru afaceri, energie și strategie industrială.

Relațiile dintre Londra și Beijing au devenit din ce în ce mai tensionate. Miercuri, ministrul de externe al Marii Britanii Liz Truss a criticat răspunsul militar al Chinei la vizita președintelui Camerei SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan.

Candidatul la conducerea conservatoare și-a exprimat, de asemenea, criticile față de platforma video. Într-o dezbatere televizată recentă, ea a sfătuit Regatul Unit „ar trebui să limiteze volumul exporturilor de tehnologie pe care le facem către regimurile autoritare”.

Poziția aplicației privind confidențialitatea datelor a promovat platforma să devină partener cu serverul cloud din SUA, Oracle.

Tiktok spune că toate informațiile despre utilizator vor fi păstrate acum în SUA.

