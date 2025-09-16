Se încheie telenovela TikTok în America? Trump a anunțat că a găsit cumpărători. "Avem un acord. Un grup de companii foarte mari vrea să o cumpere"

Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:04
TikTok FOTO Pixabay

Președintele Donald Trump a declarat marți, 16 septembrie, că SUA și China au un acord care ar menține aplicația de videoclipuri scurte TikTok operațională în Statele Unite, transferând activele americane ale acesteia de la ByteDance din China către proprietarii americani, rezolvând astfel o saga care durează de aproape un an.

Un acord privind populara aplicație de socializare, care numără 170 de milioane de utilizatori americani, reprezintă un progres important în discuțiile de luni de zile dintre economiile numărul 1 și numărul 2 din lume, care au încercat să dezamorseze un război comercial amplu care a tulburat piețele globale, scrie usnews.com.

„Avem un acord privind TikTok... Avem un grup de companii foarte mari care vor să o cumpere”, a declarat Trump marți, fără a oferi detalii despre acord.

Orice acord ar putea necesita aprobarea Congresului controlat de republicani, care a adoptat o lege în 2024 în timpul administrației Biden care impunea cesionarea din cauza temerilor că datele utilizatorilor americani ai TikTok ar putea fi accesate de guvernul chinez, permițând Beijingului să spioneze americanii sau să desfășoare operațiuni de influență prin intermediul aplicației.

Administrația Trump a refuzat în repetate rânduri să aplice o lege care impune închiderea aplicației din cauza temerilor că ar putea înfuria milioanele de utilizatori ai aplicației și ar perturba comunicările politice, prelungind în schimb termenul limită de cesionare în trei ocazii diferite.

Trump a atribuit aplicației meritul de a fi ajutat să câștige realegerea anul trecut, iar contul său personal are 15 milioane de urmăritori. Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok luna trecută.

CNBC a relatat marți că acordul este așteptat să fie încheiat în următoarele 30 până la 45 de zile și că acordul va include investitorii existenți ai companiei-mamă a TikTok, ByteDance, cu sediul în China, și noi investitori. Reuters nu a verificat independent acest raport.

Detaliile acordului din raportul CNBC se aliniază cu cele relatate de Reuters în aprilie.

O tranzacție fusese în curs de desfășurare în primăvară. Aceasta ar fi dus la divizarea operațiunilor TikTok din SUA într-o nouă firmă cu sediul în Statele Unite, deținută și operată în majoritate de investitori americani, dar a fost suspendată după ce China a indicat că nu o va aproba în urma anunțurilor lui Trump privind tarifele vamale majore la bunurile chinezești.

Washingtonul a susținut că faptul că ByteDance deține TikTok o face dependentă de guvernul chinez, iar Beijingul ar putea folosi aplicația pentru a colecta date despre americani.

Compania a declarat că oficialii americani au declarat greșit legăturile sale cu China, argumentând că motorul său de recomandări de conținut și datele utilizatorilor sunt stocate în SUA pe servere cloud operate de Oracle, în timp ce deciziile de moderare a conținutului care afectează utilizatorii americani sunt luate și în SUA.

Luni, oficialii din ambele țări au ajuns la un acord-cadru, marcând un progres după luni de discuții intense. Casa Albă a fost implicată la un nivel fără precedent în discuțiile privind acordul, urmărite îndeaproape.

Pe fondul escaladării tensiunilor comerciale, delegațiile SUA și China au discutat despre cesionarea de investiții ca parte a unor dispute mai ample privind tarifele și reglementările de control al exporturilor de tehnologie.

O confirmare finală a acordului este așteptată vineri, într-o convorbire telefonică între Trump și președintele Xi Jinping.

Mai mulți pretendenți, inclusiv fostul proprietar al echipei Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, un startup condus de fondatorul OnlyFans și Amazon și-au exprimat interesul pentru afacerea în creștere rapidă, despre care analiștii estimează că ar putea valora până la 50 de miliarde de dolari.

