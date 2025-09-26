Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:43
269 citiri
Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari
Trump a încheiat afacerea TikTok. FOTO Truth Social/Donald J. Trump

Președintele Statelor Unite Donald Trump a semnat joi, 25 septembrie, un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, într-o tranzacție pe care vicepreședintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC.

Acordul îndeplinește cerințele legii de securitate națională care obligă ByteDance, compania-mamă din China, să vândă operațiunile TikTok din SUA sau să riște interzicerea platformei. Conform documentului, o nouă companie mixtă va administra afacerea din SUA, cu ByteDance păstrând o participație sub 20%.

Oracle, Silver Lake și fondul MGX din Abu Dhabi vor fi principalii investitori, cu aproximativ 45% din acțiuni, în timp ce investitori existenți ai ByteDance și noi acționari vor deține 35%. Oracle va superviza securitatea aplicației și va continua să furnizeze servicii de cloud computing.

Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping și-a dat acordul pentru tranzacție, deși Beijingul nu a confirmat oficial. „Este deținută de americani, și de americani foarte sofisticați. Va fi operată în totalitate de americani”, a spus Trump la semnare.

Printre investitorii menționați se numără General Atlantic, Susquehanna și Sequoia, iar în discuții au fost evocați și Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch și Michael Dell. ByteDance fusese evaluată luna trecută la 330 de miliarde de dolari, în timp ce operațiunile TikTok din SUA erau estimate la 30–35 de miliarde de dolari.

Ordinul executiv prelungește termenul pentru vânzarea activelor TikTok din SUA până la 16 decembrie, suspendând aplicarea legii de securitate națională care ar fi obligat Apple și Google să elimine aplicația din magazinele lor.

Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari
Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat joi, 25 septembrie, un ordin executiv care stabilește condițiile unui acord prin care platforma TikTok, companie cu capital chinez, va fi transferată...
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, dacă ar plasa pe primul loc partidele anti-europene, ar avea un impact extrem de periculos nu doar...
#tiktok sua, #ordin executiv trump, #afacerea tiktok , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
Un singur roman a remarcat UEFA, dupa prima etapa de Europa League! N-a avut loc la nationala

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atacurile cibernetice care au paralizat aeroporturile la nivel mondial au avut un scop clar: haosul
  2. Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari
  3. Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis
  4. Trump s-a transformat în doctor și face recomandări despre cum, când și în ce fel se fac vaccinurile. "Femei însărcinate, nu folosiți..."
  5. Presa sub presiune în Ungaria înaintea campaniei electorale
  6. Trump, gata să facă marele anunț. "Cred că avem un acord privind Gaza"
  7. Alegerile din Moldova sunt decisive şi pentru Europa
  8. Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce
  9. Momentul în care diplomații părăsesc sala în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu vorbea la tribuna ONU VIDEO FOTO
  10. Diplomație, excelență și dorința de a ajunge departe: povestea Yaleenei Zosmer, absolventă Laude-Reut și studentă la Sciences Po