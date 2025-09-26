Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari

Președintele Statelor Unite Donald Trump a semnat joi, 25 septembrie, un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, într-o tranzacție pe care vicepreședintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC.

Acordul îndeplinește cerințele legii de securitate națională care obligă ByteDance, compania-mamă din China, să vândă operațiunile TikTok din SUA sau să riște interzicerea platformei. Conform documentului, o nouă companie mixtă va administra afacerea din SUA, cu ByteDance păstrând o participație sub 20%.

Oracle, Silver Lake și fondul MGX din Abu Dhabi vor fi principalii investitori, cu aproximativ 45% din acțiuni, în timp ce investitori existenți ai ByteDance și noi acționari vor deține 35%. Oracle va superviza securitatea aplicației și va continua să furnizeze servicii de cloud computing.

Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping și-a dat acordul pentru tranzacție, deși Beijingul nu a confirmat oficial. „Este deținută de americani, și de americani foarte sofisticați. Va fi operată în totalitate de americani”, a spus Trump la semnare.

Printre investitorii menționați se numără General Atlantic, Susquehanna și Sequoia, iar în discuții au fost evocați și Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch și Michael Dell. ByteDance fusese evaluată luna trecută la 330 de miliarde de dolari, în timp ce operațiunile TikTok din SUA erau estimate la 30–35 de miliarde de dolari.

Ordinul executiv prelungește termenul pentru vânzarea activelor TikTok din SUA până la 16 decembrie, suspendând aplicarea legii de securitate națională care ar fi obligat Apple și Google să elimine aplicația din magazinele lor.

