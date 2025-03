Anamaria Gavrilă, luată peste picior pe TikTok de vicepreședinta Camerei Deputaților după ce a chemat Poliția la Parlament. "E ilegal să vă chem degeaba?" VIDEO

Oana Ţoiu, deputată USR, a creat un pamflet pe TikTok în urma apelului făcut miercuri, 19 martie, de Anamaria Gavrilă la 112, prin care a solicitat intervenția Poliției pentru a goni jurnaliștii din Parlamentul României. "E ilegal să vă chem degeaba?" și "Aveți alte probleme reale?" sunt doar câteva dintre replicile care au contribuit la viralizarea filmării Oanei Ţoiu pe rețelele sociale.

Vicepreședinta Camerei Deputaților a realizat videoclipul viral în biroul său, reconstituind dialogul pe care Anamaria Gavrilă ar fi putut să-l aibă cu operatorul de la serviciul de urgență 112, relatează antena3.ro.

În finalul videoclipului-pamflet, Oana Ţoiu i-a transmis și un mesaj liderei POT, subliniind faptul că politicienii nu merg în Parlamentul României pentru a solicita ajutorul poliţiei în faţa presei. Ea i-a sugerat, astfel, Anamariei Gavrilă să studieze atât Constituţia României, cât şi Regulamentul Camerei Deputaţilor.

"Alo? Poliţia? Da... sunt deputată în Parlamentul României şi v-am sunat să mă scăpaţi de jurnalişti. Sunt aici, pe hol. Pe hol vin în fiecare zi şi îmi pun întrebări: ce legi fac, dacă vin la muncă, ce se întâmplă cu campania. Vreau să veniţi să îi luaţi de aici.

Cum adică?!? Ce să am?!? Da, am... staţi puţin, am, cred, da... Constituția României, o am. Regulamentul de la Camera Deputaţilor, am de toate. Să le citesc? Ah, bine! Aveţi alte probleme reale? E ilegal să vă chem degeaba?", a reconstituit, ironic, Oana Ţoiu pe TikTok convorbirea dintre Gavrilă și operatorul de la 112.

Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri, a contactat miercuri, 19 martie, Poliția pentru a semnala că se simte „agasată” de jurnaliștii din Parlament și că are nevoie de asistență, conform unor surse politice. Apelul la 112 a fost efectuat de la grupul parlamentar al POT.

Ajunși la fața locului, cei de la Poliția Capitalei au constatat că jurnaliștii își făceau doar meseria, astfel că cea sancționată a fost chiar șefa POT.

