TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor. Ce amendă ar putea primi rețeaua socială

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 14:57
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TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor. Ce amendă ar putea primi rețeaua socială
TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru afectarea sănătății mintale a utilizatorilor FOTO Pixabay

TikTok încalcă legislația UE, potrivit constatărilor preliminare ale Comisiei Europene, publicate vineri, 6 noiembrie. Rețeaua socială chinezească expune continuu utilizatorii la conținut care le poate afecta sănătatea mintală și dispoziția, acuză Bruxelles. Firma ar putea fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri mondială.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi servește mai multe în același gen, antrenând utilizatorii pe o pantă alunecoasă de pe care nu pot ieși ușor”, a afirmat Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene.

Comisia a apreciat că acest mod de acțiune poate fi dăunător pentru adulții vulnerabili sau minorii expuși în mod repetat la videoclipuri despre subiecte cum ar fi tristețea, izolarea sau imaginea despre propriul lor corp.

Măsurile de atenuare în vigoare sunt insuficiente conform evaluării de la Bruxelles.

Utilizatorii pot face clic pe un buton „nu mă interesează” pentru a respinge videoclipurile recomandate, dar algoritmul TikTok continuă să acorde prioritate conținutului despre subiecte urmărite anterior, în loc să le respecte preferințele.

TikTok are dreptul la apărare și poate implementa modificări, dar dacă Comisia confirmă definitiv o încălcare a Legii Serviciilor Digitale, compania este pasibilă de o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială.

Constatările preliminare de vineri fac parte dintr-o investigație mai amplă, începută de Comisie în 2024, privind respectarea de către TikTok a legii respective. Până acum, au rezultat doar acuzații conform cărora platforma încalcă reglementările europene de securitate și periclitează copiii, dar nu au fost aplicate amenzi.

În 2025, Comisia a acuzat TikTok de nerespectarea standardelor de transparență ale UE; compania a reușit să evite o amendă modificându-și aplicația pentru a se conforma reglementărilor europene.

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