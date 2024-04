Anchetă împotriva TikTok în UE. Funcția care recompensează timpul petrecut pe aplicație ar putea fi suspendată

Comisia Europeană a deschis luni, 22 aprilie, o anchetă împotriva noii aplicaţii TikTok Lite şi ameninţă să suspende, începând de joi, o funcţie a reţelei de socializare chinezeşti care recompensează timpul petrecut în faţa ecranului.

Oficialii spun că aceasta creşte riscul dependenţei.

CE consideră că acest mecanism reprezintă ”riscuri grave la adresa sănătăţii mintale a utilizatorilor”.

🚨We suspect #TikTokLite feature to be toxic & addictive, in particular for children.

Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger #DSA interim measures including the #suspension of the TikTokLite "reward programme" pic.twitter.com/71neLMrkYy