Concedieri masive la TikTok. Angajații sunt înlocuiți cu inteligența artificială. Ce poziții ocupau. „Nu vrem să discutăm cu voi”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 22:51
149 citiri
Concedieri masive la TikTok. Angajații sunt înlocuiți cu inteligența artificială. Ce poziții ocupau. „Nu vrem să discutăm cu voi”
TikTok FOTO Pixabay

TikTok va înlocui echipa de încredere și siguranță din Germania cu AI și forță de muncă externalizată.

Angajații TikTok din Berlin sunt în grevă din cauza concedierilor în masă, în contextul eforturilor globale ale companiei de a înlocui moderatorii cu inteligența artificială, potrivit theguardian.com.

Gigantul social media a declarat că intenționează să desființeze întreaga echipă de moderare din Berlin, care elimină conținutul dăunător de pe platformă, și să externalizeze activitatea către inteligența artificială și lucrători contractuali. Acest lucru înseamnă concedierea a 150 de angajați.

Sindicatul care reprezintă angajații TikTok a insistat în ultimele săptămâni să negocieze cu TikTok. Kalle Kunkel, purtătorul de cuvânt al sindicatului pentru regiunea Berlin-Brandenburg, a declarat că a trimis TikTok o listă de cereri privind indemnizațiile de concediere pentru angajații afectați și prelungirea perioadei de preaviz la un an. Până în prezent, a spus el, TikTok a refuzat să se așeze la masa negocierilor.

„Practic, ne-au spus: «Nu vrem să discutăm cu voi», așa că după aceea am organizat două greve”, a spus Kunkel. „Dar ei tot nu reacționează la demersurile noastre.”

Angajații din Berlin acoperă piața vorbitoare de limbă germană, care, potrivit sindicatului, are aproximativ 32 de milioane de utilizatori activi. TikTok are câteva birouri în toată țara, dar capitala este cel mai mare centru, cu aproximativ 400 de angajați în total. Concedierile echipei de încredere și siguranță de acolo ar constitui o reducere a personalului cu aproape 40%.

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că aceste concedieri propuse de companie au scopul de a „eficientiza fluxurile de lucru și de a îmbunătăți eficiența” și că „rămânem pe deplin dedicați protejării siguranței și integrității platformei noastre”.

În Germania, la fel ca în alte țări din întreaga lume, echipa de încredere și siguranță are sarcina de a se asigura că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și nu încalcă politica companiei. Aceasta înseamnă semnalarea videoclipurilor care conțin violență, pornografie, dezinformare și discursuri instigatoare la ură. Potrivit sindicatului, membrii acestei echipe examinează până la 1.000 de videoclipuri pe zi. Această muncă umană este adesea realizată în colaborare cu AI.

O inițiativă globală de înlocuire a moderatorilor cu AI

În ultimul an, TikTok a redus personalul responsabil cu siguranța și încrederea la nivel mondial, înlocuind adesea acești angajați cu sisteme automatizate. În septembrie, compania a concediat întreaga echipă de 300 de moderatori de conținut din Olanda. În octombrie, TikTok a anunțat că va înlocui aproximativ 500 de angajați responsabili cu moderarea conținutului din Malaezia cu un sistem de moderare bazat pe IA. În februarie anul trecut, Reuters a raportat că TikTok concedia o parte semnificativă din echipele sale de încredere și siguranță din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Concedierile din Germania vin după ce CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a declarat într-o audiere în fața Congresului SUA în 2024 că compania va crește cheltuielile pentru încredere și siguranță. El s-a angajat să cheltuie peste 2 miliarde de dolari pentru o echipă de peste 40.000 de persoane la nivel global. Sopel, purtătorul de cuvânt, a declarat că TikTok investește încă 2 miliarde de dolari în încredere și siguranță în acest an, dar nu a răspuns la întrebările privind numărul actual de angajați ai echipei la nivel mondial.

Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor
Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor
Tinerii americani joacă un rol tot mai important în conturarea peisajului politic al țării. Modul în care se informează – sau aleg să nu o facă – ar putea influența strategiile...
Meseriile viitorului dacă nu te pricepi la programare. Ce domenii rămân relevante într-o lume dominată de AI
Meseriile viitorului dacă nu te pricepi la programare. Ce domenii rămân relevante într-o lume dominată de AI
Imaginează-ți o lume în care inteligența artificială ajunge suficient de capabilă încât să domine piața muncii. În acest context, mulți se întreabă ce locuri de muncă pot rămâne...
#tiktok, #concedieri, #inteligenta artificiala , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii la Craiova - Hermannstadt: gol anulat in minutul 90+2! Ce arata reluarile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, in timp ce 100.000 de soldati rusi strang cercul in jurul orasului

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Declarația comună prin care țările nordice și baltice își reafirmă sprijinul față de Ucraina și ”războiul ilegal” dus de Rusia înaintea întâlnirii Trump-Putin
  2. Concedieri masive la TikTok. Angajații sunt înlocuiți cu inteligența artificială. Ce poziții ocupau. „Nu vrem să discutăm cu voi”
  3. O iarnă nucleară ar putea distruge o mare parte din rezervele alimentare ale lumii
  4. Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea
  5. SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”
  6. Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
  7. Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
  8. Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
  9. Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
  10. Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”