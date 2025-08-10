Concedieri masive la TikTok. Angajații sunt înlocuiți cu inteligența artificială. Ce poziții ocupau. „Nu vrem să discutăm cu voi”

TikTok va înlocui echipa de încredere și siguranță din Germania cu AI și forță de muncă externalizată.

Angajații TikTok din Berlin sunt în grevă din cauza concedierilor în masă, în contextul eforturilor globale ale companiei de a înlocui moderatorii cu inteligența artificială, potrivit theguardian.com.

Gigantul social media a declarat că intenționează să desființeze întreaga echipă de moderare din Berlin, care elimină conținutul dăunător de pe platformă, și să externalizeze activitatea către inteligența artificială și lucrători contractuali. Acest lucru înseamnă concedierea a 150 de angajați.

Sindicatul care reprezintă angajații TikTok a insistat în ultimele săptămâni să negocieze cu TikTok. Kalle Kunkel, purtătorul de cuvânt al sindicatului pentru regiunea Berlin-Brandenburg, a declarat că a trimis TikTok o listă de cereri privind indemnizațiile de concediere pentru angajații afectați și prelungirea perioadei de preaviz la un an. Până în prezent, a spus el, TikTok a refuzat să se așeze la masa negocierilor.

„Practic, ne-au spus: «Nu vrem să discutăm cu voi», așa că după aceea am organizat două greve”, a spus Kunkel. „Dar ei tot nu reacționează la demersurile noastre.”

Angajații din Berlin acoperă piața vorbitoare de limbă germană, care, potrivit sindicatului, are aproximativ 32 de milioane de utilizatori activi. TikTok are câteva birouri în toată țara, dar capitala este cel mai mare centru, cu aproximativ 400 de angajați în total. Concedierile echipei de încredere și siguranță de acolo ar constitui o reducere a personalului cu aproape 40%.

Ads

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că aceste concedieri propuse de companie au scopul de a „eficientiza fluxurile de lucru și de a îmbunătăți eficiența” și că „rămânem pe deplin dedicați protejării siguranței și integrității platformei noastre”.

În Germania, la fel ca în alte țări din întreaga lume, echipa de încredere și siguranță are sarcina de a se asigura că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și nu încalcă politica companiei. Aceasta înseamnă semnalarea videoclipurilor care conțin violență, pornografie, dezinformare și discursuri instigatoare la ură. Potrivit sindicatului, membrii acestei echipe examinează până la 1.000 de videoclipuri pe zi. Această muncă umană este adesea realizată în colaborare cu AI.

O inițiativă globală de înlocuire a moderatorilor cu AI

În ultimul an, TikTok a redus personalul responsabil cu siguranța și încrederea la nivel mondial, înlocuind adesea acești angajați cu sisteme automatizate. În septembrie, compania a concediat întreaga echipă de 300 de moderatori de conținut din Olanda. În octombrie, TikTok a anunțat că va înlocui aproximativ 500 de angajați responsabili cu moderarea conținutului din Malaezia cu un sistem de moderare bazat pe IA. În februarie anul trecut, Reuters a raportat că TikTok concedia o parte semnificativă din echipele sale de încredere și siguranță din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Ads

Concedierile din Germania vin după ce CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a declarat într-o audiere în fața Congresului SUA în 2024 că compania va crește cheltuielile pentru încredere și siguranță. El s-a angajat să cheltuie peste 2 miliarde de dolari pentru o echipă de peste 40.000 de persoane la nivel global. Sopel, purtătorul de cuvânt, a declarat că TikTok investește încă 2 miliarde de dolari în încredere și siguranță în acest an, dar nu a răspuns la întrebările privind numărul actual de angajați ai echipei la nivel mondial.

Ads