Metoda prin care o elevă din Iași a reușit să câștige 3000 de lei într-o singură noapte din TikTok. ”Nu mă așteptam să fac chiar atât de mult”

O tânără din Iaşi a reuşit să câştige recent, într-o singură noapte, aproape 3.000 de lei din transmisiuni live pe Tik Tok. Fata, care este încă elevă, a mărturisit că a stat întreaga noaptea ”în live”, iar a doua zi nu a mai putut merge la școală din cauza oboselii.

Eleva în vârstă de 18 ani a susţinut că „reţeta” succesului pentru a deveni viral şi, implicit, să câştigi bani din TikTok-uri constă în a avea peste 1.000 de „followeri” care să urmărească mesajele transmise în mod constant.

„Mai întâi trebuie să fii major. Apoi, este obligatoriu să ai cel puţin 1000 de urmăritori, să fi acumulat minimum 100.000 de vizualizări în ultimele 30 de zile, şi să postezi conţinut original, adică să respecţi regulile comunităţii TikTok. În seara aceea, când am câştigat 2800 de lei, am stat 10 ore pe live, până dimineaţa”, a declarat C. C.

Cum a făcut atâţia bani într-o singură noapte

Utilizatorii care au urmărit transmisiune în direct a tinerei i-au făcut cadouri care s-au convertit în monede virtuale şi s-au adunat într-un portofel virtual, scrie ziaruldeiasi.ro.

„La rândul meu, donaţiile astea tip cadou, le-am putut converti în orice moment în bani reali. Stând atâtea ore pe live-ul respectiv, i-am convins să-mi doneze cadouri multe şi s-au adunat. Nu mă așteptam să fac chiar atât de mult într-o singură noapte. Bineînţeles, a doua zi nu am mai mers la scoală de somn, dar a meritat. Din banii câştigaţi mi-am luat haine. Ştiu că nu va merge întotdeauna cu TikTok-ul, dar încerc să profit de acest trend. Conţinutul meu este bazat pe umor, divertisment, comentez diverse emisiuni TV, depinde de ce simt să spun”, a adăugat C.C.

Cu alte cuvinte, prin intermediul metodei de „live”, orice utilizator care este creator de conţinut este plătit de către urmăritorii săi prin intermediul TikTok.

În cazul în care un utilizator are un număr de urmăritori, iar postările lui au un anumit impact, va putea realiza o colaborare cu orice companie care va dori ca el să-i promoveze produsele şi/sau serviciile.

