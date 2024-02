O tânără a descoperit alături de soț metoda prin care să aibă succes pe TikTok, iar asta le aduce profit.

Christi Fritz și soțul ei au devenit virali pe TikTok pentru faptul că taie tălpile pantofilor pentru a merge desculți. Parodia lor asupra culturii influencerilor este atât de bine realizată încât cei mai mulți privitori nu își dau seama că este o satiră. Cei doi știu că indignarea pe TikTok poate aduce profituri.

"Soțul meu și cu mine am înlăturat partea de jos a tuturor pantofilor noștri", spune Christi Fritz într-un videoclip de pe TikTok, cel mai viral, cu 56 de milioane de vizualizări.

Videoclipul o arată pe soția sa, Seth Fritz, folosind o mică unealtă de tăiat, pentru a tăia cauciucul de pe un adidas, în timp ce Christi laudă avantajele mersului desculț.

"Dacă tăiem partea de jos a pantofilor, ne putem amesteca cu toți ceilalți"

"Am decis să începem să mergem desculți", explică Christi.

Practica este recomandată de Gwenyth Paltrow, și ar avea rolul să faciliteze comunicarea cu natura, fiind promovată de mulți influenceri.

Dar cuplul a întâmpinat o problemă. Într-un videoclip, Christi a fost dată afară dintr-un magazin Sephora pentru că nu purta pantofi.

"Deoarece unele afaceri nu vor să fim complet desculți, dacă tăiem partea de jos a pantofilor, ne putem amesteca cu toți ceilalți."

Cuplul își pune adidașii fără talpă - Christi menționează că întreaga lor colecție de pantofi valorează 20.000 de dolari - și intră cu încredere înapoi într-un magazin Sephora.

Comentariile au luat-o razna.

"Ați scos și partea creierului care spune să nu faceți asta?" a scris o persoană.

Videoclipul extrem de viral era parte a unei serii lungi de satiră executată cu pricepere pe TikTok.

"Aș considera-o comedie. Presupun că altora le place să o vadă ca pe satiră," a spus Christi pentru Business Insider.

"Aceste videoclipuri deveneau din ce în ce mai absurde. Dar indiferent cât de absurde erau, oamenii le credeau și tot se supărau", a spus Seth. "Deci, e ca și cum am putea face orice."

Buget de 20.000 de dolari pentru cadourile de sărbători pentru copii

"Am auzit pentru prima dată de familia Fritz într-un videoclip în care Christi vorbea despre cum și-au stabilit un buget de 20.000 de dolari pentru cadourile de sărbători pentru copiii lor mici.

La prima vizionare, am fost furioasă. Cum își permit?! Părul de pe ceafă mi s-a ridicat. Sângele meu fierbea. Am urmărit din nou - așteaptă, asta e o glumă? Nu eram sigură. Am răsfoit pagina lor, căutând indicii.

Christi, în vârstă de 27 de ani, este blondă și frumoasă, ținutele ei sunt la modă în stilul acela al Generației Z, iar copiii ei sunt adorabili. Seth, în vârstă de 24 de ani, interpretează rolul soțului tăcut în vloguri.

Multe dintre videoclipurile de pe pagina lor sunt cu Christi făcând videoclipuri "Get ready with me" sau jucându-se cu copiii.

Totul din punct de vedere estetic despre familia Fritz sugerează că sunt personalități autentice pe social media - cu excepția lucrurilor ieșite din comun.

Am devenit în cele din urmă convinsă că făceau o farsă doar atunci când am văzut videoclipul lor despre achiziționarea unui iPhone pentru copiii lor de 4 și 1 an, pe care intenționau să-l păstreze până la vârsta de 16 ani.

Când un prieten, cineva obișnuit să fie extrem de perspicace în a detecta trollii, mi-a trimis videoclipul cu îndepărtarea pantofilor, mi-am dat seama că familia Fritz operează la un nivel cu totul nou", explică jurnalista de la Business Insider.

Povestea cuplului

"Seth și Christi s-au cunoscut în liceu, dar nu au început să se întâlnească decât după ce au absolvit. (Christi era cu câteva clase mai mare decât Seth, iar acesta avea o pasiune secretă pentru ea.) Seth a făcut o perioadă în armată, iar acum locuiesc în suburbiile orașului Cleveland cu cei doi copii mici.

Mi-au spus că își câștigă existența din social media de ultimii trei ani, în principal prin intermediul TikTok, care remunerează creatorii în diverse moduri.

Inițial, Christi posta pe TikTok videoclipuri cu ea dansând sau alte conținuturi. A construit o mică comunitate de urmăritori. Dar apoi au descoperit ceva mai eficient: indignarea."

"Facem TikTok de atât de mult timp; am studiat algoritmul și știm pur și simplu ce să spunem, când să o spunem și cum vor reacționa oamenii", spune Christi. "Acordăm multă atenție - unde vom merge, ce ar funcționa bine."

"Oamenii cred că atragem atenția prin indignare. Dar într-adevăr, atragem atenția prin indignare pentru că ne străduim să facem bani", explică Christi.

Într-un videoclip de urmărire al videoclipului viral cu mersul desculț, cei de la familia Fritz se plimbă pe străzile centrului orașului Cleveland desculți și intră în biblioteca publică.

Într-un cadru înfricoșător, Seth folosește degetele de la picioare pentru a introduce parola la bancomat.