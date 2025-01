TikTok s-a oprit în SUA. Utilizatorii de acolo au primit mesajul când au încercat să deschidă aplicația

TikTok s-a oprit în SUA, așa cum a prevăzut legea dată de Congres. Aplicația chinezească nu mai este funcțională, după ce compania-mamă nu a putut să vândă operațiunile din Statele Unite, așa cum ar fi trebuit. Alături de TikTok, s-a oprit și CapCut, aplicația de editat videoclipuri făcută tot de ByteDance.

Cu puțin înainte de ora 7:00 ora României, adică înainte 00:00 ora Washingtonului, pe 19 ianuarie, utilizatorii americani de TikTok și CapCut au primit următoarele mesaje, atunci când au încercat să deschidă aplicațiile.

„Ne pare rău, TikTok nu este disponibil acum. O lege care interzice TikTok a intrat în vigoare în SUA. Din păcate, asta înseamnă că nu mai puteți utiliza TikTok acum.

Suntem încântați că președintele Trump a indicat faptul că ar vrea să lucreze cu noi la o soluție pentru repornirea TikTok după ce își începe mandatul. Rămâneți alături de noi”.

„Ne pare rău, CapCut nu este disponibil acum. O lege care interzice CapCut a intrat în vigoare în SUA. Din păcate, asta înseamnă că nu mai puteți utiliza CapCut acum.

Stați liniștiți, încercăm să repornim serviciile noastre în SUA. Rămâneți alături de noi! Până atunci, încă puteți să vă gestionați datele de cont. Dacă aveți nevoie de sprijin, puteți să ne contactați pe email.”

