Românii sunt campionii Europei la informarea de pe TikTok. În același timp, majoritatea românilor cred că recunosc dezinformarea, atunci când o văd

Românii conduc detașat clasamentul european al celor care se informează despre actualitatea socială și politică prin intermediul TikTok. Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru publicat de Parlamentul European, aproape jumătate dintre utilizatorii de internet din țară, 46%, folosesc platforma pentru a afla noutăți despre evenimentele curente. Nicio altă țară din Uniunea Europeană nu atinge un nivel similar de utilizare a rețelei chineze ca sursă de informare.

Cercetarea, realizată de Ipsos European Public Affairs între 11 și 18 iunie 2025 pe un eșantion de 26.121 de cetățeni din statele membre, dintre care 1.040 din România, arată că țara noastră se află constant printre fruntașii Europei la aproape toate capitolele ce țin de consumul de social media.

România, lider european la dependența de social media pentru știri

Românii nu doar că folosesc TikTok mai mult decât oricine pentru a se informa, ci și rețelele sociale, în general, joacă un rol mai important la noi decât în restul Uniunii. 76% dintre respondenții români spun că utilizează platformele digitale pentru a afla știri, în timp ce media UE este de 58%. Tot România se află printre primele locuri la folosirea Facebook pentru actualități (66%) și la YouTube (46%), potrivit datelor obținute de acest Eurobarometru și publicate pe pagina Parlamentului European.

În același timp, România este printre statele unde televiziunea rămâne extrem de influentă. 72% dintre români menționează TV-ul ca sursă principală de informare, peste media europeană de 71%, iar pentru persoanele de peste 55 de ani televiziunea domină autoritar, cu 85% dintre preferințe. Cu toate acestea, doar 15% dintre tinerii între 15 și 24 de ani se mai bazează pe TV pentru știri, în timp ce 85% spun că își iau informațiile de pe platforme sociale – cel mai mare procent din întreaga Uniune.

Ads

România este și printre țările unde social media a câștigat cel mai mult teren în ultimul an. 34% dintre respondenți afirmă că platformele digitale au devenit mai importante pentru ei decât înainte, o creștere care depășește semnificativ media europeană de 25%. De altfel, doar în Malta și Cipru se observă o creștere comparabilă, dar acolo importanța rețelelor este strâns legată de numărul ridicat de utilizatori Facebook, nu de TikTok.

Românii, printre cei mai activi urmăritori de influenceri din Europa

Un alt record european vine din zona creatorilor de conținut. 47% dintre utilizatorii români de rețele sociale declară că urmăresc influenceri sau creatori de conținut, față de 37% la nivelul UE. Tinerii între 15 și 24 de ani sunt campionii absoluți, cu un procent impresionant de 87%, cel mai mare din Uniune. România depășește astfel țări tradițional active în mediul online, precum Franța, Germania sau Spania.

Ads

În privința formatelor preferate pentru informare, românii se remarcă din nou: aproape jumătate (48%) spun că preferă videoclipurile scurte de tip TikTok sau Reels, tot 48% aleg postările scurte cu text și imagine, iar 44% urmăresc clipuri de durată medie, între unu și cinci minute.

„România se situează în fruntea Uniunii Europene atunci când vine vorba de folosirea TikTok ca sursă de informare despre actualitatea politică și socială. Este un semnal clar că generațiile tinere își schimbă rapid reperele de informare, iar aceste mutații trebuie înțelese și integrate în strategiile de comunicare publică”, potrivit analizei Parlamentului European.

Între informare și manipulare: provocarea noii ere digitale

Un alt capitol sensibil în care România se detașează este percepția asupra dezinformării. 55% dintre români spun că au fost expuși frecvent la știri false în ultima săptămână, mult peste media europeană de 35%. În același timp, 61% declară că se simt încrezători în capacitatea de a recunoaște dezinformarea – un nivel similar cu media UE, dar în contradicție cu nivelul mare de expunere. Aproape jumătate verifică informațiile prin alte surse înainte de a le crede, însă doar 14% folosesc instrumente de fact-checking sau site-uri specializate.

Ads

Raportul subliniază și faptul că televiziunea continuă să fie percepută ca cea mai sigură sursă, în timp ce rețelele sociale sunt privite cu suspiciune, chiar și de către cei care le folosesc zilnic. Această dualitate (neîncredere, dar dependență) definește comportamentul digital al românilor mai clar decât în oricare alt stat european.

La nivel general, Eurobarometrul arată că două treimi dintre cetățenii europeni folosesc zilnic media tradițională pentru știri, dar aproape la fel de mulți consumă și conținut digital. Facebook, YouTube și Instagram domină peisajul continental, în timp ce TikTok este platforma cu cea mai rapidă creștere în rândul celor care se informează despre actualitate.

Paradoxal, în timp ce țara noastră conduce la informarea online, românii sunt și printre cei mai numeroși europeni care spun că televiziunea a devenit mai importantă pentru ei în ultimul an. 54% dintre respondenți au declarat acest lucru, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, România trăiește simultan în două lumi media: una digitală, dominată de rețele și influenceri, și una tradițională, în care televiziunea își păstrează prestigiul și autoritatea.

Ads

Ce interesează cel mai mult românii

Când vine vorba de subiecte de actualitate, românii se arată mai preocupați de sănătatea publică (63%), democrație și statul de drept (54%), economie și locuri de muncă (51%) și apărare și securitate (49%). 26% menționează autonomia industrială și energetică a Uniunii, un procent printre cele mai mari din Europa. Prin contrast, interesul pentru migrație este cel mai scăzut din UE (doar 18% dintre români spun că urmăresc subiectul), în timp ce în Germania sau Austria proporțiile depășesc 60%.

Eurobarometrul 2025 desenează un peisaj digital în plină transformare. Europa se împarte între cei care rămân ancorați în media tradițională și cei care trăiesc aproape exclusiv în universul online. România se află în centrul acestei schimbări, fiind simultan campioană la utilizarea TikTok pentru informare, la urmărirea influencerilor și la creșterea importanței televiziunii.

Ads