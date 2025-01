Sfaturi periculoase de sănătate pe TikTok: elastice în jurul urechilor, usturoi în nas, ulei de ricin în buric, lipirea gurii cu bandă adezivă

Moda sud-coreeană de a înfășura elastice în jurul urechilor timp de 10 minute pentru a reduce umflăturile faciale a devenit globală datorită utilizatorilor de TikTok. Adepții susțin că elasticele ajută la mișcarea fluidelor prin sistemul limfatic, însă nu există dovezi științifice care să sprijine această afirmație.

Prof. Hywel Williams, specialist în dermatologie bazată pe dovezi de la Universitatea din Nottingham, afirmă că multe videoclipuri de pe TikTok includ persoane tinere și în formă, fără umflături faciale evidente. „Această modă pare să creeze anxietate și să inventeze un nou motiv de îngrijorare,” spune el, pentru The Guardian.

Totuși, el spune că ar dori să vadă un test adecvat în care sute de persoane cu fețe umflate să poarte elastice, o bucată de bumbac sau altceva, iar starea lor să fie evaluată înainte și după de un grup independent de esteticieni. „Sunt întotdeauna deschis la noi idei,” spune el.

Usturoi în nas

Tot pe TikTok apar persoane care filmează bule mari de mucus ieșind din nările umplute cu usturoi și secreții care curg la îndepărtarea acestuia. Acest efect impresionant este prezentat ca dovadă că usturoiul ameliorează congestia, dar este o absurditate.

„Această procedură nu curăță nimic. Mucusul este produs de mucoasa nazală ca răspuns la mirosul puternic al usturoiului,” explică Simon Gane, consultant în chirurgie ORL la University College London. „Nu este eliberat din niciun loc. Nasul înfundat este de obicei cauzat de umflarea mucoasei nazale, nu de mucus.”

„Oamenii nu ar trebui, în mod clar, să introducă usturoi sau alte obiecte în nas,” adaugă prof. Carl Philpott, specialist în rinologie și olfactologie la Norwich Medical School. „Pentru curățarea nasului și a sinusurilor, recomandăm irigările nazale saline.

Ulei de ricin în buric

Unele persoane de pe TikTok susțin că turnarea uleiului de ricin în buric ajută la digestie, reduce balonarea și ameliorează durerile menstruale și endometrioza.

Această modă își are originile în medicina alternativă. Un tratament susține că uleiurile esențiale pot fi absorbite prin buric, printr-o glandă numită „glanda pechoti”. Până acum, oamenii de știință nu au găsit nicio dovadă că o astfel de glandă există.

„Din păcate, din cauza lipsei de cercetare în domeniul sănătății, combinate cu probleme precum liste lungi de așteptare și desconsiderarea de către profesioniștii din domeniul medical, multe femei au apelat la remedii casnice neconfirmate pentru a-și ameliora simptomele,” spune Dr. Gemma Sharp, epidemiolog la Universitatea din Exeter. „Nu există studii științifice revizuite care să arate eficiența aplicării uleiului de ricin pe piele pentru pierderea în greutate sau ameliorarea simptomelor endometriozei. În unele cazuri, aceasta poate provoca reacții alergice, așa că este mai bine să fie evitată.”

Ozempic, un medicament pentru diabet, a fost un mare succes anul trecut, fiind cunoscut mai degrabă pentru pierderea în greutate. Ozempic conține semaglutidă, un compus care imită hormonii și încetinește digestia. Pentru a nu rămâne mai prejos, utilizatorii TikTok au inventat „oatzempic”, un amestec de ovăz, apă și suc de lime, afirmând că are efecte similare. Nu există studii care să confirme această afirmație, însă ovăzul ar putea ajuta datorită conținutului său de fibre solubile numite beta-glucan, care ar putea reduce greutatea corporală și indicele de masă corporală.

Lipirea gurii cu bandă adezivă

Mulți oameni respiră prin gură în timpul nopții, ceea ce duce la uscarea gurii, dureri în gât și respirație urât mirositoare. Aceștia sunt, de asemenea, predispuși să sforăie. Lipirea gurii cu o bandă are scopul de a redirecționa respirația prin nas, care oferă beneficii suplimentare precum filtrarea alergenilor și umidificarea aerului inhalat.

Această practică poate fi periculoasă pentru unii. Un studiu a constatat că, deși lipirea gurii a îmbunătățit fluxul de aer la majoritatea participanților, peste o cincime dintre ei au înregistrat o scădere semnificativă a acestuia.

„Dacă cineva știe că nu are obstrucții nazale, are o greutate normală și nu suferă de apnee obstructivă moderată sau severă, poate încerca lipirea gurii acasă,” spune Dr. Andrew Huang, specialist ORL la Baylor College of Medicine din Houston.

Cei care au dificultăți de respirație prin nas în timpul zilei, sunt supraponderali sau au apnee obstructivă moderată sau severă ar trebui să consulte un specialist înainte de a încerca această practică, adaugă el.

