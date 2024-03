TikTok, la un pas să fie interzis în Statele Unite. Ultimatumul dat de Camera Reprezentanților

Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri, 13 martie, un proiect de lege care prevede interzicerea TikTok în Statele Unite în cazul în care reţeaua de socializare nu îşi rupe legăturile cu firma-mamă ByteDance şi mai larg cu China.

Aceasta este o evoluţie majoră pentru platformă, care nu părea ameninţată în urmă cu doar câteva zile, în pofida faptului că un viitor vot în Senat are un rezultat incert.

TikTok se află, de mai multe luni, în colimatorul autorităţilor americane, iar numeroşi oficiali consideră că platforma de video scurte şi de divertisment permite Beijingului să spioneze şi să manipuleze cele 170 de milioane de utilizatori pe care-i are în Statele Unite.

TikTok a negat în mai multe rânduri faptul că ar fi transmis informaţii autorităţilor chineze şi a dat asigurări că refuză orice eventuală cerere de acest fel.

Textul de lege - adoptat cu o largă majoritate de 352 de voturi ale celor 432 de aleşi - ”nu interzice TikTok”, a subliniat liderul minorităţii democrate în Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries, care a votat în favoarea legii.

”El vizează să soluţioneze probleme legitime de securitate naţională şi de protecţia datelor cu privire la legături ale Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) cu reţeaua de socializare”, precizează el într-un comunicat.

”A lăsa TikTok să continue să opereze în Statele Unite în timp ce se află sub controlul Partidului Comunist Chinez este pur şi simplu inacceptabil”, comentează la rândul său, într-un comunicat, fostul vicepreşedinte republican Mike Pence.

Înainte de vot, China a avertizat că o interzicere ar submina ”încrederea investitorilor internaţionali”, iar prima putere mondială ”şi-ar trage un glonţ în picior”, potrivit unui purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze, care denunţă ”intimidări” ale TikTok.

Soarta proiectului de lege este incertă în Senat, unde personalităţi de prim-plan se opun unei măsuri atât de radicale împotriva unei aplicaţii extrem de populare.

Preşedintele american Joe Biden a anunţat că, în cazul unei adoptări în Senat, va promulga textul - denumit oficial ”Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” (Legea protecţiei americanilor de aplicaţii controlate de adversari străini).

Textul obligă ByteDance - societatea-mamă a TikTok - să vândă aplicaţia în termen de 180 de zile, altfel urmând să fie scoasă din magazinele de aplicaţii ale Apple şi Google în Statele Unite.

El îi acordă preşedintelui american puterea de a desemna alte aplicaţii drept o ameninţare la adresa securităţii naţionale, în cazul în care sunt controlate de o ţară considerată ostilă Statelor Unite.

LIBERTATE DE EXPRIMARE

Mai multe state şi Guvernul federal au interzis folosirea aplicaţiei pe dispozitive oficiale ale funcţionarilor, invocând riscuri la adresa securităţii naţionale.

Relansarea ofensivei Washingtonului împotriva TikTok a surprins întreprinderea, scrie The Wall Street Journal (WSJ).

Conducătorii TikTok au primit însă asigurări prin intrarea luna trecută pe platformă a lui Joe Biden, în cadrul campaniei sale în vederea unui al doilea mandat.

CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, se află la Washington, unde încearcă să obţină susţinători care să blocheze proiectul de lege.

”Această ultimă legislaţie, adoptată cu o viteză fără precedent, fără ca măcar să fi beneficiat de o audiere publică, ridică probleme constituţionale importante”, scrie într-o scrisoare adresată apărătorilor proiectului de lege, despre care AFP scrie că are cunoştinţă, vicepreşedintele TikTok însărcinat cu politica publică, Michael Beckerman.

Fostul preşedinte american Donald Trump (2017-2021) s-a răzgândit în poziţia sa şi a anunţat luni că se opune unei interziceri, în principal pentru că aceasta ar consolida Meta, proprietara Instagram şi Facebook, pe care a catalogat-o drept ”inamicul poporului”.

În 2020, promotorul imobiliar, la acea vreme preşedinte al Statelor Unite, a încercat să smulgă ByteDance controlul TikTok, însă a fost oprit de tribunale americane.

Donald Trump a respins acuzaţii potrivit cărora şi-ar fi schimbat poziţia din cauză că un investitor major al TikTok, Jeff Yass, a ameninţat să nu mai contribuie la finanţarea campaniei electorale republicane.

Alte încercări de interzicere a TikTok au eşuat. Un proiect de lege propus în urmă cu un an a eşuat din cauza un or îngrijorări legate de libertatea de exprimare.

Propunerea actuală ”este un text prea general, care nu va rezista examinării Primului Amendament” al Constituţiei americane, care garantează libertatea de expresie, subliniază un ales din Camera Reprezentanţilor, Ro Khanna.

O lege adoptată în mai de către statul Montana (nord-vest) în vederea interzicerii platformei a fost suspendată de către un tribunal federal în noiembrie, din cauză că aceasta încălca drepturile constituţionale în domeniul libertăţii de exprimare.

”Altă problemă este că mulţi oameni îşi câştigă traiul prin această platformă” în Statele Unite, a subliniat în faţa presei Ro Khanna.

BREAKING: US House has passed bill that would force TikTok to cut ties with its Chinese owner or get banned in the United States. pic.twitter.com/dFrewX1JGW