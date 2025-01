Trump vrea timp pentru a decide ce se va întâmpla cu TikTok în SUA. Patronul aplicației, invitat de onoare la învestirea președintelui ales VIDEO

Donald Trump, președintele ales al SUA, a transmis vineri, 17 ianuarie, că va lua o decizie cu privire la TikTok, dar are nevoie de ceva timp pentru a analiza situația, după ce Curtea Supremă a SUA a aprobat intrarea în vigoare a unei legi ce amenință cu interzicerea iminentă pe teritoriul american a popularei rețele de socializare dacă societatea chineză care o deține nu vinde aplicația pentru SUA până pe 19 ianuarie, relatează agențiile Reuters și AFP.

"Verdictul Curții Supreme era așteptat și toată lumea trebuie să îl respecte. Decizia mea cu privire la TikTok va fi luată într-un viitor nu prea îndepărtat, dar am nevoie de timp pentru a examina situația", a scris viitorul președinte al SUA pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Shou Chew, șeful aplicației chineze, este unul dintre invitații de onoare la ceremonia de inaugurare a președintelui ales al SUA. El i-a mulțumit lui Trump imediat după declarația de pe Truth Social.

"Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru angajamentul său de a colabora cu noi pentru a găsi o soluție care să permită TikTok să rămână disponibilă în Statele Unite", a declarat tot vineri Shou Chew, relatează AFP.

BREAKING: TikTok CEO Shou Zi Chew thanks President Trump for working to find a solution to keep TikTok available in the US. pic.twitter.com/Tgjh6hj7eo