Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 09:04
491 citiri
Justiția germană decide în favoarea lui Till Lindemann, solistul trupei Rammstein. Femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală nu a putut dovedi afirmațiile
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein FOTO Facebook/tilllindemann

Cazul care a zguduit scena rock europeană și a adus trupei Rammstein luni întregi de oprobriu a ajuns la un punct de cotitură. Judecătoria din Hamburg a decis că Shelby Lynn, tânăra originară din Irlanda de Nord care l-a acuzat public pe solistul Till Lindemann că ar fi fost implicat într-un presupus incident de supradoză și abuz, nu mai are dreptul să susțină aceste afirmații.

Anunțul a fost făcut chiar de Till Lindemann, printr-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, instanța a hotărât, printr-un verdict pronunțat pe 24 octombrie 2025, că Shelby Lynn nu poate repeta public declarațiile potrivit cărora băutura ei ar fi fost alterată cu substanțe interzise la o petrecere organizată în timpul concertului Rammstein din Vilnius, în mai 2023.

„Judecătoria Hamburg interzice lui Shelby Lynn să afirme că la un concert Rammstein din Vilnius, în anul 2023, băutura ei ar fi fost alterată cu droguri în cadrul unei petreceri organizate de trupă”, se precizează în comunicatul transmis.

Acuzații virale, consecințe globale

În 2023, Shelby Lynn a publicat pe rețelele de socializare o serie de postări în care susținea că ar fi fost drogată și, posibil, abuzată în timpul concertului din capitala Lituaniei. „Am fost drogată de Rammstein la petrecere”, „Fata drogată de Rammstein” și „Cineva din echipa Rammstein m-a drogat pe mine și pe multe alte fete” au fost printre afirmațiile care au făcut rapid înconjurul lumii.

„Aceste acuzații au declanșat un val global de indignare împotriva clientului nostru”, a declarat Simon Bergmann, avocatul solistului. „Numeroase publicații au preluat suspiciunea că Till Lindemann ar fi drogat femei la concertele Rammstein pentru a putea comite acte sexuale asupra lor”, a adăugat el.

Decizia instanței

Instanța din Hamburg a considerat că aceste afirmații nu au fost susținute de dovezi. „Deoarece Shelby Lynn a acuzat un comportament infracțional, sarcina probei a revenit ei. Nu a putut demonstra că membrii trupei Rammstein i-ar fi introdus droguri în băutură. Declarația sa verbală din timpul audierii din 22 august 2025 nu a convins instanța”, a transmis avocatul lui Lindemann.

Prin urmare, Shelby Lynn are interdicția oficială de a disemina aceste acuzații. Hotărârea este una cu greutate juridică și simbolică, subliniază apărătorii solistului, deoarece majoritatea articolelor publicate după vara anului 2023 s-au bazat pe declarațiile acum interzis a fi repetate.

„A trebuit să deschidem numeroase procese în numele clientului nostru privind aceste relatări, iar aproape toate s-au încheiat favorabil pentru Till Lindemann”, a adăugat Bergmann.

Investigațiile, clasate din lipsă de probe

Cazul Shelby Lynn a generat, la momentul respectiv, o undă de șoc în industria muzicală. Poliția din Vilnius și Parchetul din Berlin au deschis anchete penale pentru a verifica veridicitatea acuzațiilor. Ambele investigații au fost însă închise la scurt timp, „din lipsă de probe”.

„Atât autoritățile din Lituania, cât și cele din Germania au clasat dosarele după ce au analizat toate informațiile relevante și nu au identificat fapte care să susțină acuzațiile”, se menționează în comunicatul transmis de apărarea artistului.

#Till Lindemann, #Rammstein, #viol , #stiri cultura
