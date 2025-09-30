Tilly Norwood, actriţa creată de AI, îşi face debutul la Zurich: „Vrem ca ea să fie următoarea Scarlett Johansson”

Actriţa AI Tilly Norwood a atras atenţia mai multor agenţi de talente, a declarat actriţa, comedianta şi producătoarea Eline Van der Velden în cadrul unei mese rotunde la Zurich Summit, secţiunea dedicată industriei cinematografice a Festivalului de Film de la Zurich. Tilly Norwood este prima creaţie a studioului de talente AI Xicoia, lansat recent, un spin-off al studioului de producţie AI Particle6 al lui Van der Velden.

Van der Velden a declarat că studiourile avansează cu proiectele de AI şi că în următoarele luni vor fi făcute noi anunţuri.

„În luna februarie am participat la numeroase şedinţe ale consiliului de administraţie, iar toată lumea spunea: Nu, nu e nimic. Nu se va întâmpla nimic. Apoi, în luna mai, oamenii spuneau: Trebuie să facem ceva cu voi”, a declarat Van der Velden, care a fost intervievată sâmbătă pe scenă de Diana Lodderhose de la Deadline.

„Când am lansat-o pe Tilly, oamenii s-au întrebat: Ce e asta?, iar acum vom anunţa agenţia care o va reprezenta în următoarele luni”.

În iulie, Norwood a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că a apărut în primul său rol, un sketch comic intitulat „AI Commissioner”.

Norwood a scris: „Nu-mi vine să cred... primul meu rol este live! Joc în „AI Commissioner”, un nou sketch comic care explorează în mod jucăuş viitorul dezvoltării televiziunii, produs de echipa genială de la Particle6 Productions”.

Ea a adăugat: „Poate că sunt generată de AI, dar simt emoţii foarte reale în acest moment. Sunt foarte entuziasmată de ceea ce urmează!”.

„Vrem ca Tilly să fie următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman, acesta este scopul activităţii noastre”, a declarat Van der Velden pentru Broadcast International, adăugând că problemele economice determină industria cinematografică şi televiziunea să se orienteze către producţia bazată pe AI.

„Oamenii îşi dau seama că creativitatea lor nu trebuie să fie limitată de buget - nu există constrângeri creative şi de aceea AI poate fi cu adevărat un lucru pozitiv”, a continuat Van der Velden. „Este vorba doar de schimbarea punctului de vedere al oamenilor”.

SAG-AFTRA a emis o declaraţie în care condamnă apariţia lui Tilly Norwood, „actriţa” AI care a devenit un subiect controversat la Hollywood. Sindicatul actorilor consideră că „creativitatea este şi trebuie să rămână centrată pe om” şi „se opune înlocuirii actorilor umani cu actori sintetici”.

„Pentru a fi clar, „Tilly Norwood” nu este o actriţă, ci un personaj generat de un program de computer care a fost antrenat pe baza muncii a nenumăraţi artişti profesionişti - fără permisiune sau compensaţie”, a scris SAG-AFTRA. „Nu are nicio experienţă de viaţă din care să se inspire, nicio emoţie şi, din ceea ce am văzut, publicul nu este interesat să vizioneze conţinut generat de computer, fără nicio legătură cu experienţa umană. Nu rezolvă nicio „problemă” - creează problema utilizării interpretărilor furate pentru a lăsa actorii fără loc de muncă, punând în pericol mijloacele de trai ale actorilor şi devalorizând arta umană”.

