Actrița Tily Niculae, mesaj emoționant: Cum trece peste divorț

Tily Niculae traversează o perioadă plină de schimbări, după divorțul de Dragoș Popescu, care i-a adus noi provocări. Actrița a ales să fie deschisă cu fanii săi și a transmis un mesaj emoționant despre momentele dificile prin care trece.

De-a lungul timpului, Tily Niculae a demonstrat că este o femeie puternică, iar acum, după ce a făcut publice detalii despre divorțul său, aceasta primește mesaje de susținere din partea admiratorilor. Vedeta a decis să vorbească sincer despre viața ei și să împărtășească cu cei care o urmăresc momentele importante din această etapă. Prioritatea sa absolută rămân copiii, pentru care găsește mereu timp și energie.

Recent, actrița a împărtășit o imagine din rutina ei nocturnă: gătitul la ora 23:00, pregătind totul pentru ziua următoare, chiar dacă oboseala se resimte. Ea a explicat că, deși este epuizată, știe că ceea ce face este necesar și merită.

„Dacă sunt obosită? Puțin spus. Dacă mai pot? Nu știu. Dacă trebuie? 100%. Tot ceea ce știu este că tot ceea ce fac, fac cu bucurie, chiar dacă mă ustură ochii de la oboseală. Mâine nu am când să le gătesc copiilor. În noaptea asta termin ciorba, mâine la 05:00 ostropelul. Ca mine... multe, multe femei!”, a scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

Divorțul actriței și al lui Dragoș Popescu vine după 14 ani de căsnicie și o viață frumoasă petrecută împreună, însă diferențele dintre ei i-au adus în punctul despărțirii. Tily Niculae vorbește acum despre cum se resetează viața sa și cum încearcă să găsească echilibrul în această etapă:

„Fiecare femeie poartă în ea un drum, o poveste, un trib invizibil de emoții și rădăcini. Relațiile sunt punți între suflete, iar viața ne învață să fim atât stâncă, cât și val. Astăzi aleg să fiu prezentă. Să ascult. Să respir. Să las inima să-și amintească drumul și sufletul să-și găsească tribul”, a declarat Tily Niculae.

