Tily Niculae, despre viața după divorț. Cum a răspuns dacă locuiește sau nu cu fostul soț: „Este zilnic în viața copiilor”

Tily Niculae a clarificat recent cum arată viața ei după divorț și dacă mai locuiește sau nu cu fostul soț, Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie. Actrița a recunoscut că perioada post-divorț nu a fost deloc ușoară, dar a subliniat că rămâne puternică pentru cei doi copii ai cuplului.

Întrebată de curând dacă trăiește încă sub același acoperiș cu Dragoș Popescu, Tily Niculae a răspuns clar că nu.

„Nu! Ar fi fost cred complet nepotrivit. Care mai era rostul unei separări? Este zilnic în viața copiilor, dar și în viața mea. Asta fac doi părinți care vor binele pentru ei. Cum am mai spus... s-a încheiat un capitol, nu o relație de omenie”, a explicat actrița pe Instagram.

Vedeta a precizat că, deși nu mai locuiesc împreună, relația lor rămâne una civilizată, iar Dragoș Popescu continuă să fie implicat activ în viața copiilor. Această abordare arată maturitate și responsabilitate parentală, chiar și după încheierea căsniciei.

Pe lângă adaptarea la noua situație familială, Tily Niculae a primit și surprize plăcute care i-au adus încurajare. Cântăreața Feli i-a oferit negativul piesei „Două inimi”, pentru ca actrița să poată înregistra o melodie personalizată dedicată celor doi copii. „Gestul acesta nu este doar o simplă dăruire, ci un semn de generozitate, de înțelegere și de iubire sinceră. Prin acest cadou, Feli a așezat în mâinile mele o parte din arta ei, din munca și inima ei, pentru ca eu să pot transforma acea piesă într-un mesaj personal către copilul meu. Am primit cuvinte care au mângâiat, aprecieri care au ridicat și încurajări care au dat putere”, a scris Tily Niculae pe Instagram.

Actrița a mai subliniat că, deși a traversat momente dificile după divorț, este hotărâtă să rămână un sprijin constant pentru copiii săi și să le ofere stabilitate și dragoste necondiționată.

