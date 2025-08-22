Tily Niculae, actrița din serialul La Bloc, și Dragoș Popescu divorțează după 15 ani de căsnicie: „Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că...”

Tily Niculae a făcut public faptul că a încheiat căsnicia cu Dragoș Popescu, după 15 ani împreună. Actrița a ales să împărtășească vestea printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care i-a mulțumit fostului soț pentru tot ce au construit împreună.

În urmă cu câteva săptămâni, la începutul lunii august, Tily sugera că în viața ei s-au produs schimbări importante, despre care urma să vorbească în curând. Așteptarea s-a încheiat pe 22 august, când actrița a confirmat oficial divorțul.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”, a scris Tily în mesajul său.

Actrița a ținut să le mulțumească și părinților, socrilor, dar și fostului soț pentru sprijinul și implicarea lor:

„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă – 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți. Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani. Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”.

În ciuda despărțirii, cei doi rămân părinți dedicați ai celor doi copii pe care îi au împreună. Tily subliniază că relația lor ca părinți nu va fi afectată de separare.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii. Grija față de echilibrul, bunăstarea și stabilitatea lor rămâne o responsabilitate pe care o vom împărți cu seriozitate și respect. Așa cum le-am spus și lor: cel mai important lucru de reținut este că au venit pe lume din iubire. Pfiu, dar ce iubire”.

