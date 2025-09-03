Tily Niculae, confesiuni cutremurătoare despre cele trei sarcini pierdute și momentele în care viața i-a fost pusă în pericol

Tily Niculae și-a deschis inima în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, unde a povestit momentele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Actrița de 39 de ani a vorbit despre experiențe în care și-a pus viața în pericol, pierderile de sarcină pe care le-a suferit, dar și despre provocările pe care le-a întâmpinat în familia sa, în urma divorțului de Dragoș Popescu și a problemelor de sănătate ale copiilor lor, Sofia și Radu.

„Era să mor de trei ori. Prima dată eram mică. (…) Era o baltă, fratele meu mi-a zis să nu intru, doar că am alunecat. Ei erau în larg. La un moment dat, un prieten care venea spre margine a văzut bulbuci și m-a tras de păr. A doua oară eram cu mama și cu tata pe munte, am alunecat și am căzut. (…) Am ajuns pe serpentine și s-a oprit mașina la atâta distanță (foarte mică – n.red.) de fața mea. Și a treia oară eram cu primul meu prieten. Plecam acasă. Prima mașină a oprit, a doua mașină a oprit, a treia mașină m-a luat în plin. Faptul că m-am ridicat de acolo… De-aia zic că am o relație specială cu… (divinitatea – n.red.)”, a povestit actrița.

Tily Niculae a pierdut 3 sarcini

Într-un moment emoționant al interviului, Tily a vorbit despre cele trei sarcini pierdute, explicând cât de greu i-a fost să treacă peste aceste experiențe.

„Sunt copiii mei nenăscuți”, a mărturisit ea cu lacrimi în ochi. Actrița a detaliat și pierderea celei de-a doua sarcini, care era gemelară: „A doua sarcină era gemelară, a fost mai grav. La un moment dat am ajuns la preot. Atunci am făcut pace cu moartea. Copiii nu sunt ai noștri. Noi le dăm viață, îi creștem, îi formăm, îi educăm, dar nu sunt ai noștri. Am sunat doctorul și i-am spus: Cred că am pierdut sarcina. (…) Mi-a dat o pastilă să se întâmple natural. O parte s-a întâmplat acasă și o parte la spital înapoi. Asistentele îmi ștergeau lacrimile și îmi spuneau: Lasă că mai faci tu copii. Niciodată în viața voastră să nu le mai spuneți femeilor așa. Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii lor”, a explicat Tily Niculae.

Pe lângă experiențele personale, actrița a discutat și despre provocările medicale ale fiicei sale. Sofia suferă de trombofilie, o afecțiune care crește riscul de coagulare a sângelui, și a trecut printr-un atac ischemic tranzitoriu, la doar 12 ani.

„Astea sunt lucrurile cu care m-am confruntat. Separarea? Eu nu m-am separat de Dragoș. Eu m-am separat de femeia care eram altădată. Toate experiențele astea au fost transformatoare. La un moment dat trebuie să-ți dai seama ce faci cu viața ta, cât mai muști din tine? Cât?”, a adăugat Tily, emoționată.

Și fiul ei, Radu, a avut parte de incidente alarmante. În 2021, copilul a suferit arsuri de gradul doi după ce o oală cu mâncare fierbinte a căzut pe el, iar anul acesta a ajuns la urgențe cu mâna ruptă în urma unui accident la grădiniță.

