Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 12:12
251 citiri
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
Tily Niculae divorțează FOTO: Instagram/ Tily Niculae

Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au luat rămas-bun unul de la celălalt după aproape două decenii împreună. Cei doi au început povestea lor de dragoste acum aproape 20 de ani, iar în 2011 și-au unit destinele, formând o familie și crescând împreună doi copii. Recent, însă, actrița a anunțat oficial divorțul de soțul său.

Deși schimbările din căsnicie fuseseră amintite discret de Tily în urmă cu câteva săptămâni, detaliile nu fuseseră clare pentru public. Acum, actrița a decis să vorbească deschis, oferind o perspectivă asupra despărțirii.

În trecut, Tily menționa că diferența de 10 ani dintre ea și Dragoș Popescu putea fi uneori o provocare, dar chiar și după separare, cei doi păstrează o relație cordială și cooperantă, implicându-se în continuare în creșterea copiilor lor.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu… cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară,” a scris Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Într-o postare sinceră adresată fanilor, actrița a explicat că decizia a venit după o „reflecție profundă” și nu regretă alegerea făcută. De asemenea, Tily a ținut să-și exprime recunoștința față de părinți și socri, care i-au fost sprijin pe parcursul anilor.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună. Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți,” a transmis Tily Niculae pe Instagram.

Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
O zi plină de emoții pentru Dani Oțil! Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani, iar soția lui, Gabriela, alături de fiul lor,...
Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica sa, Violeta Bănică, în călătoria peste Ocean, unde tânăra urmează să înceapă studiile universitare. Înainte de a lăsa New York-ul în urmă, vedeta...
#Tily Niculae La Bloc, #tily niculae divort, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
  2. Răzvan Fodor i-a surprins pe Adela Popescu și Radu Vâlcan cu o rețetă specială: „Ce surpriză frumoasă”
  3. Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
  4. Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
  5. Ella Vișan, reacție dură după apariția imaginilor intime cu ispita Teo la Insula Iubirii: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
  6. Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi
  7. Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
  8. Realitatea nuanțată a terapiei hormonale pentru menopauză: avertismentul medicilor
  9. O româncă trage un semnal de alarmă pentru cei aflați în drum spre Thassos. Ce a găsit în camera copilului: "Efectiv am avut un șoc!" FOTO
  10. Primele joburi ale miliardarilor celebri: Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos și alții. Cine vindea saci de gunoi pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi de baschet