Tim Burton, prezent la premiera „Cravata Galbenă”: „Voi păstra mereu o legătură romantică cu România”

Bucureștiul a strălucit pe 1 noiembrie la Sala Palatului, unde a avut loc premiera mult așteptatului film „Cravata Galbenă”, o epopee cinematografică dedicată vieții și carierei dirijorului Sergiu Celibidache. Printre invitații de seamă s-a numărat și celebrul regizor Tim Burton, cunoscut publicului pentru serialul „Wednesday”.

Evenimentul a adunat peste 4.000 de spectatori, dar și vedete internaționale de prim rang, precum John Malkovich și Sean Bean. Atmosfera a fost completată de prezența unor personalități din lumea culturii, mass-media și politică, precum Victor Rebengiuc, Oana Gheorghiu, Andreea Esca, Irina Rimes, Mugur Isărescu, Emil Constantinescu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.

Tim Burton a fost fascinat de România încă de la filmările pentru „Wednesday”, iar acum s-a declarat impresionat de povestea lui Celibidache.

„Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu”, a spus cineastul, potrivit Libertatea.

Actorii au urcat pe scenă la finalul proiecției pentru a-și exprima emoțiile și recunoștința față de public. John Malkovich a mărturisit:

Ads

„Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și mulțumiri tuturor colegilor mei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru.”

Sean Bean a completat: „A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. Nu-mi vine să cred că stau alături de unul dintre eroii mei, chiar aici, în dreapta mea, John Malkovich. I-am urmărit cariera și este un om extraordinar. Mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară și vreau, de asemenea, să le mulțumesc Adelei și lui Serge și tuturor celor de aici. A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate.”

Chiar și cei care nu au putut fi prezenți și-au transmis mesajele publicului. Ben Schnetzer a declarat printr-un video: „Aceasta este o poveste românească și cred că vorbesc în numele întregii distribuții și al întregii echipe când spun că, în fiecare zi, ne-am inspirat din forța spirituală a românilor, pe care am simțit-o pretutindeni în jurul nostru. Așa că vă mulțumesc. Acest film este pentru voi și sper din suflet să vă placă.”

Ads

Povestea lui Celibidache, din copilărie și până la marile scene

„Cravata Galbenă” spune povestea unui copil cu visuri mărețe, care a devenit unul dintre cei mai respectați dirijori ai lumii. Filmul urmărește peste șapte decenii din viața lui Celibidache, de la copilăria sub autoritatea tatălui, la luptele din Germania postbelică și până la cariera internațională, evidențiind sacrificiul, curajul, integritatea și dorul de acasă.

Producția, realizată integral în România cu o echipă de peste 300 de profesioniști, a beneficiat de sprijinul a cinci orchestre naționale pentru a recrea concertele istorice ale dirijorului în orașe precum Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. Filmul, rezultatul a mai bine de șapte ani de documentare, filmări și post-producție, îi are în rolurile principale pe John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la Oscar, alături de Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe. Regia și scenariul sunt semnate de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, în colaborare cu James Olivier.

Ads