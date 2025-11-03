Tim Burton, prezent la premiera „Cravata Galbenă”: „Voi păstra mereu o legătură romantică cu România”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 14:11
194 citiri
Tim Burton, prezent la premiera „Cravata Galbenă”: „Voi păstra mereu o legătură romantică cu România”
Tim Burton FOTO: X/ @MatHermanny

Bucureștiul a strălucit pe 1 noiembrie la Sala Palatului, unde a avut loc premiera mult așteptatului film „Cravata Galbenă”, o epopee cinematografică dedicată vieții și carierei dirijorului Sergiu Celibidache. Printre invitații de seamă s-a numărat și celebrul regizor Tim Burton, cunoscut publicului pentru serialul „Wednesday”.

Evenimentul a adunat peste 4.000 de spectatori, dar și vedete internaționale de prim rang, precum John Malkovich și Sean Bean. Atmosfera a fost completată de prezența unor personalități din lumea culturii, mass-media și politică, precum Victor Rebengiuc, Oana Gheorghiu, Andreea Esca, Irina Rimes, Mugur Isărescu, Emil Constantinescu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia.

Tim Burton a fost fascinat de România încă de la filmările pentru „Wednesday”, iar acum s-a declarat impresionat de povestea lui Celibidache.

„Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu”, a spus cineastul, potrivit Libertatea.

Actorii au urcat pe scenă la finalul proiecției pentru a-și exprima emoțiile și recunoștința față de public. John Malkovich a mărturisit:

„Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și mulțumiri tuturor colegilor mei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru.”

Sean Bean a completat: „A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. Nu-mi vine să cred că stau alături de unul dintre eroii mei, chiar aici, în dreapta mea, John Malkovich. I-am urmărit cariera și este un om extraordinar. Mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară și vreau, de asemenea, să le mulțumesc Adelei și lui Serge și tuturor celor de aici. A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate.”

Chiar și cei care nu au putut fi prezenți și-au transmis mesajele publicului. Ben Schnetzer a declarat printr-un video: „Aceasta este o poveste românească și cred că vorbesc în numele întregii distribuții și al întregii echipe când spun că, în fiecare zi, ne-am inspirat din forța spirituală a românilor, pe care am simțit-o pretutindeni în jurul nostru. Așa că vă mulțumesc. Acest film este pentru voi și sper din suflet să vă placă.”

Povestea lui Celibidache, din copilărie și până la marile scene

„Cravata Galbenă” spune povestea unui copil cu visuri mărețe, care a devenit unul dintre cei mai respectați dirijori ai lumii. Filmul urmărește peste șapte decenii din viața lui Celibidache, de la copilăria sub autoritatea tatălui, la luptele din Germania postbelică și până la cariera internațională, evidențiind sacrificiul, curajul, integritatea și dorul de acasă.

Producția, realizată integral în România cu o echipă de peste 300 de profesioniști, a beneficiat de sprijinul a cinci orchestre naționale pentru a recrea concertele istorice ale dirijorului în orașe precum Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. Filmul, rezultatul a mai bine de șapte ani de documentare, filmări și post-producție, îi are în rolurile principale pe John Malkovich și Miranda Richardson, ambii dublu nominalizați la Oscar, alături de Ben Schnetzer, Kate Phillips, Sean Bean, Anton Lesser și Charlie Rowe. Regia și scenariul sunt semnate de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, în colaborare cu James Olivier.

Andi Moisescu, detalii sincere despre legătura cu cei doi fii adolescenți: „Fac eforturi să mă înțeleg cu ei”
Andi Moisescu, detalii sincere despre legătura cu cei doi fii adolescenți: „Fac eforturi să mă înțeleg cu ei”
Andi Moisescu, în vârstă de 51 de ani, trăiește cu intensitate fiecare moment petrecut alături de cei doi fii ai săi, David, de 19 ani, și Luca, de 17 ani. Chiar dacă au trecut deja de...
Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”
Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”
Când vine vorba de secretele frumuseții și menținerii energiei, Monica Bîrlădeanu știe exact ce face. Actrița și-a transformat somnul într-un adevărat ritual de întreținere, iar...
#Tim Burton, #cravata galbena, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tim Burton, prezent la premiera „Cravata Galbenă”: „Voi păstra mereu o legătură romantică cu România”
  2. Noutățile lunii noiembrie pe Netflix România: Sezonul 5 din „Stranger Things”, „Frankenstein” și documentarul „Being Eddie”
  3. Motivul pentru care Violeta Bănică s-a întors în România, după ce a plecat la facultate în SUA
  4. Andi Moisescu, detalii sincere despre legătura cu cei doi fii adolescenți: „Fac eforturi să mă înțeleg cu ei”
  5. Cum să slăbești fără să te înfometezi. Alimente care te satură cu mai puține calorii
  6. Orașul care vrea să redevină stațiune turistică, deși încă suferă după inundații devastatoare. „Mai păstrează tradiţiile de iarnă"
  7. Monica Bîrlădeanu vorbește despre schimbările majore din viața ei după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță: „Trebuie să fie un compromis”
  8. Cristian Mungiu, despre perspectivele filmului „Jaful Secolului” la Oscar: „Cu un buget de promovare inexistent, şansele noastre rămân zero”
  9. Andreea Ibacka și Cabral, experiențe inedite în vacanța de vis din Gibraltar: „Am ajuns până la capătul Europei” FOTO
  10. Tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a murit în timpul vizitei pe „tărâmul lui Dracula”