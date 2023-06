Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de cherestea din România. Tranzacția a cărei valoare nu a fost precizată a fost anunțată pe 14 aprilie 2023.

Ulterior, Consiliul Concurenței a demarat o analiză pentru că este vorba despre o concentrare economică. Compania din Germania se ocupă cu tăierea şi rindeluirea lemnului și face parte din Grupul Ziegler, ce activează în industrii variate: prelucrarea lemnului, logistică, construcţii de case din lemn, comerţ cu buşteni, inginerie, decoraţiuni, gastronomie/domeniul hotelier, media.

În 2022, nemții au avut vânzări totale de peste 1 miliard de euro. Au ”ieșit” la cumpărături în afara Germaniei anul trecut, când au achiziționat două fabrici de cherestea din Suedia. Odată cu achiziția acestora, compania germană înființată în Bavaria și-a crescut capacitățile cu 700.000 de metri cubi pe an. În 2023, își extind producția cu peste 1 milion de metri cubi anual. Compania germană a fost fondată în 1948 de Ludwig Ziegler și a rămas în familie până în prezent.

Compania austriacă HS Timber Productions Sebeş, fosta Holtzindustrie Schweighofer, este implicată în prelucrarea de produse din lemn, fiind cea mai mare societate din România în domeniul producției de cherestea. Tranzacția implică și activele aferente activităţii de exploatare a unei centrale termice pe biomasă ale HS Timber Productions Reci SRL, județul Covasna.

Afaceri de peste 2 miliarde de lei în 2022

În România, HS Timber Productions îşi desfăşura activitatea în două fabrici de cherestea din Sebeş şi Reci şi o fabrică de panel în Comăneşti, unde muncesc, în total, circa 2.400 de angajaţi. „În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis Consiliul Concurenței.

Grupul Ziegler preia întreaga echipă existentă la Sebeș formată din 650 de angajați. Fabrica de cherestea de la Sebeș a fost prima unitate de producție a HS Timber Group din România. A fost deschisă în 2003, are o suprafață de 53 de hectare și o capacitate de debitare lemn rotund de 1,45 de milioane de metri cubi pe an. De asemenea, la Sebeș se pot rindelui 580.000 de metri cubi de lemn anual și usca 880.000 de metri cubi. De asemenea, fabrica are o capacitate de 231.000 de tone de peleți.

Firma nu a mai avut suficient lemn din România pentru a alimenta fabrica din Sebeș. Dacă până în 2015 fabrica funcționa cu 99% lemn românesc, înainte de vânzare acesta nu mai reprezenta nici 50%. În ultimii ani la Sebeș s-a adus lemn din Finlanda, Slovacia, Cehia, Slovenia, Serbia și din Ucraina. Societatea a avut în 2022 un profit net în valoare de 109 milioane de lei, obținut la o cifră de afaceri netă de 2,15 miliarde de lei.

Ancheta DIICOT nefinalizată

Potrivit unui articol Rise Project, publicat în 2016, banii corporației Holzindustrie Schweighofer au ajuns la politicieni, funcționari și afaceriști cu probleme penale. Firmele lor au tăiat pădurea și au vândut buștenii direct grupului patronat de una dintre cele mai bogate familii din Austria.

Primii 12 furnizori de lemn ai Schweighofer au livrat, împreună, peste o treime din cantitatea totală a buștenilor cumpărați de compania austriacă în perioada 2013-2014. Cei 12 furnizori exploatau păduri, în special în județele Alba, Bistrița, Harghita, Maramureș și Suceava, adică zonele cele mai afectate de tăierile masive de pădure.

În 2018, au avut loc percheziții DIICOT la sediile Holtzindustrie, dar dosarul nu a ajuns niciodată în instanță și, cel mai probabil, a fost sau va fi închis. Șase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Rădăuți și Sebeș, au fost puse atunci sub urmărire penală de DIICOT. Se investigau infracțiuni de deturnare a licitațiilor publice, evaziune fiscală, concurență neloială, tăiere fără drept de arbori, cu un prejudiciu de 25 de milioane de euro.

”Din cercetări a reieșit că persoane din conducerea societății comerciale vizate, începând cu anul 2011 și până în prezent, ar fi coordonat activitatea de achiziții de lemn rotund de rășinoase provenit din tăieri ilegale și deturnarea licitațiilor publice, de la foarte mulți furnizori, din majoritatea zonelor împădurite ale Românei. Aceste materiale lemnoase livrate de furnizori ar fi provenit, în majoritatea cazurilor, din tăieri ilegale”, au transmis în urmă cu 5 ani anchetatorii.