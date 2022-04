Curajul grănicerilor ucraineni aflați pe Insula Șerpilor la începutul invaziei ruse este onorat de oficialii de la Kiev prin tipărirea a 13 timbre.

Într-unul dintre timbre este înfățișat un soldat ucrainean care arată degetul mijlociu navei de război ruse făcând referire la deja mediatizata afirmație a unui grănicer: ”Navă rusească, du-te la dracu!”.

Declarația lui a devenit un simbol al rezistenței ucrainene împotriva rușilor, când războiul intrase în a treia săptămână, arată indianexpress.com.

Prim-viceministrul de Externe al Ucrainei, Emine Dzheppar, a distribuit un tweet despre noile timbre.

”Schița artistului Boris Groh a primit cele mai multe voturi (n. r. a fost organizată o competiție) și va fi publicată în curând de compania poștală de stat a Ucrainei”, scria, la mijlocul lui martie, Emine Dzheppar pe rețelele sociale.

Conform publicației amintite, artistul declara că a fost impresionat de apărarea eroică a trupelor din Insula Șerpilor și a decis, inițial, să „picteze un tablou pentru a ridica starea de spirit și spiritul de luptă al ucrainenilor, precum și pentru a atrage atenția străinilor în Ucraina”, pentru fanii săi de pee rețelele sale de socializare.

I-a luat trei zile până a terminat de pictat un timbru, deși, dacă n-ar fi fost distras de știri, ar fi putut să o creeze în cinci ore.

Cu noile timbre s-a fotografiat pe 13 aprilie președintele Volodimir Zelenski, imaginea fiind distribuită pe rețelele sociale și adunând aproape 940.000 de like-uri.

Only this morning President Zelenskiy had posted a photo of him holding up an official Ukrainian post stamp with the now iconic picture of a Ukrainian soldier telling the Russian warship to do you know what. And guess what happened to that ship later today. pic.twitter.com/b0qyZjsQMq