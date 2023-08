Inundație de proporții la o stație de metrou din New York VIDEO

Cea mai cunoscută şi mai aglomerată staţie de metrou din New York, Times Square, a căzut pradă unor inundaţii semnificative în primele ore ale zilei de marţi, în urma spargerii unei conducte în acest megalopolis american care se confruntă cu o infrastructură îmbătrânită, relatează AFP.

Autoritatea Metropolitană de Transport (MTA) a difuzat marţi videoclipuri şi fotografii în care se văd perdele de apă căzând în cascadă din tavanul staţiei Times Square - 42nd Street, în inima Manhattanului. Apa s-a revărsat rapid peste şinele mai multor linii.

Overnight, Times Square 42nd St Subway Station floods due to a large water main break on 7th Avenue in #NYC. 1 & 2 train service was suspended from W 96th St to 14th St, along with Train service halted in both directions on the 3 line, causing disruptions between Manhattan &… pic.twitter.com/x3CSDoRil1