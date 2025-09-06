La un pas de catastrofă: Momentul când un bărbat beat provoacă un incendiu într-o benzinărie și atacă un angajat cu combustibil aprins VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 15:00
Bărbatul se afla sub influența alcoolului FOTO Captură video Reddit

Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost la un pas de a provoca o tragedie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. După ce a băut pe terasa benzinăriei, el a luat o pompă, a dat foc carburantului care ieșea din aceasta și a aruncat carburant aprins pe un angajat al benzinăriei, care a încercat să intervină. El a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.

Incidentul a avut loc în seara zilei de joi, 4 septembrie, în jurul orei 23:41, într-o stație de carburant din localitatea Făget. Mai mulți martori la incident au sunat la 112.

„Polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget, iar ulterior s-a deplasat către un bloc ANL din localitate, unde a distrus geamul ușii de acces și a amenințat că se va sinucide. Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției”, au transmis oficialii Poliției județene Timiș.

Bărbatul care a fost la un pas de a provoca o adevărată tragedie are 34 de ani. Înainte de incident, el a consumat o cantitate mare de alcool la terasa stației de combustibil, după care a luat pistolul de alimentare al uneia dintre pompe, l-a pornit și a aprins combustibilul cu o brichetă, provocând o degajare semnificativă de lichid inflamabil.

La un pas de o catastrofă

byu/Jonel98 inRomania

Imediat, angajații stației de carburant au intervenit, pentru a stinge focul cu un extinctor.

„În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca”, precizează sursa citată.

Sâmbătă, pe numele bărbatului a fost emis mandat de arestare preventivă, el fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de distrugere prin incendiere, distrugere, lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și tentativă la omor calificat.

