Alertă într-o benzinărie din România: Un bărbat a amenințat că își dă foc. Ce au descoperit despre el polițiștii

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:00
318 citiri
Șofer Foto: Pexels

Un bărbat de 43 de ani a fost reţinut după ce a intrat cu maşina într-o benzinărie din Timişoara, a turnat benzină pe el şi pe maşina sa şi a ameninţat că va da foc. A fost oprit de un agent de pază. Poliţiştii au intervenit şi au aflat că acesta consumase alcool şi că nu deţine permis de conducere auto.

”La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 02:50, poliţiştii Secţiei 4 Timişoara au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, în incinta unei staţii de alimentare situate pe bulevardul Republicii, o persoană ar fi turnat carburant, atât pe autoturism, cât şi pe aceasta. Situaţia a fost observată de angajaţii staţiei, care au întrerupt alimentarea pompei, iar un agent de securitate aflat în zonă a intervenit, imobilizând persoana respectivă”, a transmis vineri, 10 octombrie, IPJ Timiş.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie care l-a identificat pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Totodată, în urma verificărilor poliţiştii au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi tentativă de distrugere.

