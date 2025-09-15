Campanie internațională inedită de promovare turistică. Care este "orașul premierelor" din România VIDEO

Timișoara și-a câștigat de-a lungul secolelor un renume aparte, fiind locul în care s-au înregistrat nenumărate premiere, atât în plan cultural și tehnologic, cât și în viața socială. De la prima fabrică de bere din România și până la primul oraș iluminat electric de pe continentul european, Banatul a fost un spațiu al inovației și al curajului de a încerca lucruri noi.

Pornind de la această tradiție, autoritățile locale au decis să construiască o campanie internațională inedită de promovare a orașului. Astfel, a fost realizat și lansat oficial filmul de promovare „The City of Firsts”, care va deveni principalul vector de imagine pentru "Visit Timișoara". Clipul va fi difuzat atât online, cât și pe canale de televiziune, fiind integrat în toate viitoarele campanii de marketing dedicate atragerii de turiști.

Premierele Timișoarei

Mesajul central al filmului este că Timișoara rămâne un oraș al premierelor, dar și al experiențelor personale, autentice, trăite de vizitatori.

„Primul oraș iluminat electric, prima fabrică de bere sau primul tramvai tras de cai, Timișoara este un oraș al inovației, în care s-au creat tehnologii, în care s-au născut inventatori și în care se face și azi cercetare. Dar, dacă vii aici, o să descoperi nenumărate ocazii de a face lucruri pentru prima dată, de a vedea lucruri noi și de a-ți crea propriile premiere. Dar orașul din clip nu e cel filmat din dronă sau din elicopter. E cel pe care îl vezi de pe stradă, din balcon, din vapor. E orașul tramvaielor și al navelor de pe râu, al porumbeilor din zona pietonală, al piețelor unde s-a strigat la Revoluție. Timișoara nu e decor, e personaj. Te invită, te provoacă, vrea să o descoperi și să îți scrii propriile povești și amintiri despre locurile și oamenii de aici”, spun autorii filmului.

Ads

Campania mizează pe ideea că fiecare vizitator își poate trăi propriile premiere la Timișoara: „primul sărut… după o ceartă, prima dată când te-ai pierdut într-un oraș străin… și ți-a plăcut, prima dată când te relaxezi atât de tare, încât nu mai știi ce zi este, și… nici nu-ți pasă, prima dată când adormi… pe o bancă, sau prima alergare nocturnă… la trei dimineața”.

Filmările au avut loc la începutul lunii iulie și au durat patru zile. Proiectul a fost realizat pe baza scenariului creat de agenția TVC (Tocilescu, Vasilachi, Calotă), cu regia semnată de Andrei Gheorghe și producția casei Diud. La realizare au participat 37 de actori profesioniști și amatori din Timișoara, iar echipa de producție a selectat atent cele 12 locații unde au avut loc filmările. Printre acestea se numără Muzeul Național de Artă, Muzeul Consumatorului Comunist, Casa Brück, Casa Bunicii Unirii, dar și spații emblematice din viața cotidiană a orașului: Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Victoriei, Piața Sfântul Gheorghe, Strada Sfântul Ioan sau canalul Bega.

Ads

Campania „The City of Firsts” reamintește publicului larg de spiritul inovator al Timișoarei, ilustrat de o listă impresionantă de premiere:

1718 – prima fabrică de bere din România;

1728 – primul canal navigabil din România (Bega);

1771 – primul ziar din România;

1884 – primul oraș din Europa cu iluminat electric stradal;

1899 – primul tramvai electric din România;

1953 – singurul oraș european cu trei teatre de stat în română, maghiară și germană;

1989 – primul oraș liber din România.

Lista continuă până în prezent, cu premiere în medicină, educație, tehnologie și inițiative sociale.

Ads