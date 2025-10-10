Dispare gazonul din Timișoara. Decizia de ultimă oră luată de Fritz

Primăria Municipiului Timișoara a început un proiect pilot de amenajare sustenabilă pe Bulevardul Liviu Rebreanu, intervenție menită să adapteze spațiile verzi urbane la perioadele tot mai lungi de secetă și la temperaturile ridicate din timpul verii, potrivit Radio Timișoara.

Lucrările au demarat pe tronsonul dintre Bulevardul Sudului și sensul giratoriu AEM, o zonă intens circulată și puternic expusă la soare, și vizează inițial o suprafață de 8.000 de metri pătrați.

Municipalitatea a renunțat la gazon, care necesită cantități mari de apă și întreținere constantă, în favoarea unor arbuști și plante perene, specii care solicită îngrijire redusă și oferă o rezistență mai bună la condiții climatice extreme. În total, vor fi plantate aproximativ 16.000 de exemplare din 20 de specii diferite, iar după plantare echipele vor acoperi solul cu turba vegetală și tocătură pentru a păstra umiditatea și a reduce evaporarea apei.

Primarul Dominic Fritz a explicat motivele din spatele proiectului: „În această vară, în timpul lucrărilor de reparații pe Rebreanu, mulți dintre locuitori ne-au spus că își doresc mai mult verde pe bulevard. Începem cu o intervenție pilot și testăm soluții de plantare rezistente la secetă.

Urmează și plantarea de arbori, pentru mai multă umbră. Ne dorim ca spațiul public să fie nu doar funcțional, ci și prietenos cu oamenii și cu natura.”

Conform administrației locale, noua amenajare aduce multiple beneficii pentru mediul urban: „Noua amenajare aduce numeroase beneficii pentru mediu, estetică și biodiversitate urbană:

Reducerea consumului de apă – plantele alese necesită udare rară.

Întreținere mai redusă – spațiile verzi sunt mai ușor de gestionat pe termen lung.

Rezistență la temperaturi ridicate – plantele perene pot suporta verile toride.

Sprijin pentru polenizatori – în perioadele de înflorire, speciile alese oferă hrană pentru albine și alte insecte benefice.

Îmbunătățirea calității aerului – vegetația contribuie la reducerea poluării și la crearea unui mediu urban mai sănătos.

După finalizarea lucrărilor actuale, Primăria Timișoara va continua campania prin plantarea de arbori de talie mare, care vor oferi umbră, vor reduce efectul de insulă termică și vor contribui la un microclimat mai plăcut în timpul verii”, precizează administrația locală.

