Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit. 40 de oameni evacuați

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 la sută din corp. Acesta a fost dus de urgenţă la spital.

”Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunţaţi despre producerea unei explozii urmate de incendiu într-un apartament în Timişoara, pe Strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apa şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic”, a transmis ISU Timiş.

Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

”În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.

Potrivit pompierilor, din apartamentul unde a avut loc explozia a fost evacuată o butelie, întrucât nu era racordată la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.

La locul evenimentului au ajuns reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Construcţii Timiş (I.S.C.).

Echipajul CBRN din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara a făcut măsurători în imobil, fără a se înregistra valori peste limitele normale.

Potrivit ISU Timiş, explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, posibil declanşată de aprinderea unei ţigări.

