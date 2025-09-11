Oportunitate ratată de TAROM. O companie străină va avea zboruri directe Timișoara - Istanbul

Oportunitate ratată de TAROM. O companie străină va avea zboruri directe Timișoara - Istanbul
Avion pregătit de decolare - Foto: Pixabay

Compania aeriană din Turcia, Turkish Airlines, va avea zboruri directe pe ruta Timișoara - Istanbul, a anunțat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

"Legăm vestul țării de un nou hub aerian internațional. Începând de anul viitor, Turkish Airlines va opera pe ruta Timișoara - Istanbul", a anunțat Simonis printr-un mesaj postat pe Facebook, la data de 11 septembrie 2025.

Conform acestui anunț, zborurile directe Timișoara - Istanbul ale companiei din Turcia vor începe în aprilie 2026. În acest moment, zborurile între Timișoara și Istanbul se pot realiza cu compania aeriană a României, TAROM, însă doar cu escală la București, ceea ce prelungește durata călătoriei.

"Am purtat mai multe discuții cu reprezentanții companiei turcești, iar aceștia s-au arătat încrezători în potențialul județului Timiș, atât din punct de vedere al oportunităților de business, cât și al dezvoltării unor importante proiecte turistice. Această legătură aeriană reprezintă mai mult decât o simplă rută nouă, este o punte directă din Europa spre Asia și Orientul Mijlociu, oferind timișenilor conexiuni rapide către întreaga lume", a explicat Alfred Simonis.

Acum o lună, o companie aeriană privată românească, AnimaWings, anunța și ea că va avea zboruri directe între Timișoara și Istanbul, începând cu luna octombrie 2025.

