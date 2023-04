Jigniri ca la ușa cortului între viceprimarii Timișoarei. O consilieră a răbufnit: „Asta nu-i politică. E mahala” VIDEO

Viceprimarii Timișoarei, Cosmin Tabără (PNL) și Ruben Lațcău (USR), teoretic aflați în alianță, s-au jignit ca la ușa cortului în ședința de Consiliu Local organizată marți seara. În scandal a intervenit și consilierul USR Ana Munteanu care a strigat că plenul Consiliului Local a devenit „o mahala”.

Discuțiile s-au încins în momentul în care a fost supus votului proiectul de modificare a regulamentului privind reabilitarea clădirilor istorice cu bani de la Primăria Timișoara. Viceprimarul liberal Cosmin Tabără a reclamat că regulamentul inițiat de consilierii USR nu a produs niciun efect în doi ani de la aprobare.

„În urmă cu doi ani, erau discuții foarte aprinse în acest Consiliu Local legate de acest regulament. Constatasem cu toții că trebuie aduse îmbunătățiri. Am încercat să discutăm. Atunci ați grăbit acel regulament și v-am spus că vor exista probleme și că nu se vă putea aplica, că vor fi zero contracte încheiate. În momentul în care am discutat în cadrul Consiliului Local și ați tratat cu înverșunare luările noastre de poziții, ați spus că noi suntem cei care ne opunem, că noi greșim”, a spus Tabără, potrivit debanat.ro.

Viceprimarul Ruben Lațcău l-a acuzat pe colegul său liberal că are un comportament de „rezemător în lopată”. „Sunteți în deplinătatea facultăților?”, a fost replica lui Tabără. Lațcău nu s-a lăsat mai prejos și l-a acuzat pe liberal de comportament infantil.

Discuțiile au degenerat în momentul în care consilierul USR Rodica Militaru i-a invitat pe consilierii liberali să facă amendamente dacă au. „Considerăm ca glumiți sau nu mai tineți minte sau n-ați fost atentă acum doi ani. E scuzabil pentru dumneavoastră”, a reacționat liberalul Simion Moșiu.

A fost momentul în care consilierul USR Ana Munteanu și-a ieșit din fire și a strigat în plenul Consiliului Local: „E revoltător. Asta nu e politică. E mahala. Cum să vorbească așa un domn cu o doamnă consilier local?”. Discuțiile contradictorii încep de la minutul 10.00.

În final proiectul a fost aprobat. Consilierii USR au dat asigurări că odată cu modificarea regulamentului vor fi semnate și primele două contracte de finanțare.