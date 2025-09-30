Nicușor Dan, luat la rost pe străzile Timișoarei. "De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Rușine să vă fie!" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:17
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de un cetățean nemulțumit, marți, 30 septembrie, în timp ce se afla la o plimbare prin centrul Timișoarei, alături de primarul orașului de pe Bega, Dominic Fritz, care este și liderul USR.

"Ne-ați mințit în scris. De ce ne-ați mințit în scris, domnule președinte? Nu-i frumos ce ai făcut! Urât pentru democrația românească. Rușine să vă fie!", se aude pe fundal, în timp ce șeful statului merge mai departe.

Și, totuși, pe imagini se vede că strigătele bărbatului nemulțumit i-au atras atenția președintelui, care a vrut, parcă, la un moment dat, să se oprească și să vorbească cu acel contestatar. În cele din urmă, Nicușor Dan și-a văzut de drum.

Reproșul timișoreanului se referă la faptul că, în campania pentru prezidențiale, Nicușor Dan a promis în scris că nu va crește TVA, iar taxa a crescut imediat după ce Guvernul Bolojan a fost învestit la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan se află în vizită oficială la Timișoara, unde participă la Timișoara Cities Summit.

"Este prima vizită oficială într-un oraș din România, și mă bucur că Nicușor Dan a ales Timișoara, unde bate inima europeană a țării. Am așteptat cu mult dor această vizită, ultimul Președinte al României a ajuns la Timișoara acum mai bine de 5 ani", a transmis Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

