Orașul din România care este vizitat anual de sute de mii de turiști, majoritatea străini. Obiectivele cele mai atractive sunt bisericile

Timișoara atrage sute de mii de turiști străini FOTO Facebook/Visit Timișoara

Timișoara devine tot mai atractivă pentru turiști, în special pentru vizitatorii străini, atrăgând între 250.000 și 300.000 de persoane anual.

Orașul mizează pe monumente iconice, precum Catedrala Mitropolitană și Domul Catolic, pe ospitalitatea locuitorilor și pe gastronomia bănățeană, dar pentru a atinge ținta de un milion de vizitatori anual va avea nevoie de o strategie complexă care să îl transforme într-un adevărat magnet turistic la nivel european. 60% dintre turiștii Timișoarei sunt străini din Europa.

Un studiu realizat de Universitatea de Vest arată că principalele obiective sunt bisericile, în frunte cu Catedrala Mitropolitană. Oamenii apreciază siguranța, ospitalitatea și gastronomia bănățeană, dar recunosc că e loc de îmbunătățiri la capitolul informare turistică, la trafic și la zgomot.

Al doilea obiectiv pe lista turiștilor este Domul Catolic din Piața Unirii. Reabilitat timp de aproape cinci ani, a fost readus la frumusețea sa de odinioară. De la începutul anului şi până în prezent, a reușit să strângă, peste 200 de mii de turişti. Printre obiectivele de top se mai numără Catedrala Ortodoxă Sârbă, Muzeul Armatei și Bastionul Theresia.

”Ponderea celor care vin pentru activități de plăcere a crescut cu aproximativ 10 puncte procentuale din total turiști. Avem cea mai mare zonă pietonală din România. Sunt monumente iconice cum ar fi opera catedrală și altele”, a declarat coordonatorul proiectului, Alexandru Drăgan, pentru Știrile ProTV.

Studiul, care analizează gradul de satisfacție al vizitatorilor, dar și motivul călătoriei, a fost realizat pe 750 de respondenți. Aceștia au completat un chestionar cu 28 de întrebări.

”Pe baza unei QR cod, completau pe telefoanele sau device urile proprii, fie pe cele pe care le aveau studenții”, explică Florentina Popescu, lector doctor universitar UVT.

Rămân însă și lucruri de îmbunătățit. Cei care au vizitat orașul spun că restaurantele locale nu sunt ușor de găsit, nu pot să-și ia ușor bilete pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun, nu există prea multe indicatoare, dar și că e prea mult trafic.

