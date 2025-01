Timothée Chalamet, cu bicicleta electrică la premiera filmului despre viața lui Bob Dylan, „A Complete Unknown” VIDEO

Timothée Chalamet. Foto: Captură Video/ A COMPLETE UNKNOWN | Official Trailer | Searchlight Pictures

Timothée Chalamet s-a plimbat pe podul Westminster din Londra pe o bicicletă electrică, asta înainte ca fotograful său să primească o amendă pentru „parcare incorectă” la propria sa premieră. Actorul a ajuns la premiera filmului despre viața lui Bob Dylan cu un mijloc de transport neconvențional.

Actorul i-a uimit pe fani ajungând la premiera londoneză a filmului biografic „A Complete Unknown” despre viața lui Bob Dylan pe o bicicletă electrică.

Timothée Chalamet, în vârstă de 28 de ani, a vrut să promoveze un mesaj important, anume reducerea emisiilor de dioxid de carbon, optând pentru o bicicletă disponibilă pentru închiriere în mai multe orașe din întreaga lume în locul unei mașini cu șofer.

Însă decizia sa de a merge în centrul Londrei împreună cu fotograful profesionist Aidan Zamiri a dus la taxarea celui din urmă, iar asta pentru că nu a coborât în zona de parcare desemnată.

Marți seară, Zamiri a postat pe Instagram un videoclip cu el și Chalamet traversând podul Westminster în drum spre premieră, însoțit de următorul comentariu „Modul de transport preferat”.

El a recunoscut ulterior că plimbarea a fost întreruptă de compania care furnizează bicicletele electrice, care monitorizează fiecare călătorie, pentru că a stat degeaba „pentru o perioadă neobișnuit de lungă”, înainte de a primi o amendă de 2 lire sterline pentru „parcare incorectă”.

Chalamet, care joacă rolul legendarului Dylan în noul film, a ajuns pe covorul roșu pe bicicletă. El era îmbrăcat elegant într-un blazer negru și pantaloni asortați, cu o cămașă din satin cu model albastru pe interior.

Actorul nu a mai fost însoțit de iubita lui, Kylie Jenner, care a decis să rămână acasă, în Los Angeles. Monica Barbaro, care joacă în film alături de Timothee, s-a asigurat însă că toți ochii erau ațintiți asupra ei la eveniment.

Actrița, în vârstă de 34 de ani, care o interpretează pe cântăreața și activista Joan Baez în noul film, a apărut pe covorul roșu într-o rochie neagră din satin care i-a scos în evidență silueta.

„A Complete Unknown” se concentrează pe începutul carierei lui Dylan, pe tranziția sa de la folk la rock și pe prestația sa la Newport Folk Festival din 1965, Timothée fiind lăudat pentru modul în care a jucat în noua peliculă.

Timothée Chalamet a recunoscut recent că a avut „cinci ani de cântat și de exersat la chitară” înainte să obțină rolul de a-l interpreta pe Bob Dylan în filmul biografic „A Complete Unknown”.

Actorul, în vârstă de 28 de ani, care îl interpretează pe autorul hiturilor „Knockin' On Heaven's Door” - în vârstă de 83 de ani, cântă și interpretează melodiile live în drama care urmează să fie lansată în ianuarie.

Prezent vineri la emisiunea Graham Norton Show, Timothée Chalamet a recunoscut că nu știa prea multe despre Bob înainte, dar acum este „profund pasionat” de impactul său cultural.

„Am avut mult timp să exersez, deoarece trebuia să facem filmul acum cinci ani și jumătate, apoi a fost Covid și apoi greva actorilor, așa că am avut ani la dispoziție pentru a mă pregăti. Eram încrezător în cântat și, în momentul în care am ajuns să facem filmul, am vrut să cânt și să interpretez cântecele live”, a spus Timothée Chalamet.

„A Complete Unknown”, o întoarcere în timp

„A Complete Unknown” este un film biografic american din 2024, regizat de James Mangold, care explorează ascensiunea legendarului cântăreț și compozitor Bob Dylan în anii 1960. Filmul se concentrează pe perioada care marchează sosirea sa în New York în 1961 și controversata sa tranziție la muzica electrică în 1965, evidențiind impactul său semnificativ asupra scenei muzicale folk din Greenwich Village.

Timothée Chalamet îl interpretează pe Bob Dylan, oferind o performanță remarcabilă prin interpretarea live a aproximativ 40 de melodii ale artistului, cântând la chitară și muzicuță. Distribuția este completată de Edward Norton în rolul lui Pete Seeger, Monica Barbaro ca Joan Baez și Elle Fanning în rolul lui Suze Rotolo, fiecare aducând profunzime personajelor care au influențat și au fost influențate de Dylan.

Filmul a fost lansat în Statele Unite pe 25 decembrie 2024 și a primit aprecieri pozitive din partea criticilor, fiind inclus în topul celor mai bune filme ale anului de către American Film Institute și National Board of Review. De asemenea, a obținut mai multe nominalizări la premii prestigioase, inclusiv la Globurile de Aur și Screen Actors Guild Awards.

