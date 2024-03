Un cunoscut designer român a fost președintele juriului la un eveniment derulat la săptămâna modei, de la Milano FOTO

În cadrul săptămânii modei de la Milano, care a avut loc la Palatul Bovarra din Milano, weekendul trecut, designerul român Tina Olari a fost președintele juriului, la evenimentul organizat de World Fashion Festival Awards Dubai, alături de Logan Curtis, critic de artă, model și producător media din New York și de designerul italian Gianni Cirillo, câștigător best designer în 2019, la Dubai.

Tina Olari este din Bistrița și a intrat în lumea bună a modei după ce rochia pe care ea a creat-o a fost purtată de Miss Word 2015, iar partenerii ei din Dubai au ținut ca românca să fie prezentă la Milano.

În festival, au fost prezenți designeri și modele din toate colțurile lumii: Franța, Italia, Mongolia, Rusia, Ukraina, Emiratele Arabe, Estonia, Germania, Elveția, România, Palestina, Iordania, Dubai, Senegal, Africa de Sud și Spania

Printre cei premiați au fost:

• Mongoloo din Mongolia pentru cea mai buna colecție, pentru accente tradiționale Mongoleze, materiale și detalii unice, apoi

• V&M Italia, frații Vincenzo și Melisa Di Filippo care creează absolut totul manual, croșetat, o munca foarte migăloasă cu timp de execuție foarte mare, detaliu cu adevărat de apreciat.

• Designerul italian de Bijuterii Loredanna Di Cecco, un handmade de excepție.

• Designerul Riina Linatu pentru o colecție de ținute casual-elegant cu design unic

• Designerul italian Silvia Rizzoli pentru colecția couture

• Lorelia Elegance cu titlu de Best Dress

„Au fost trei zile de festival pe care le-am savurat la maximum, am rămas impresionată de Kids Collection din prima zi de festival, am creat o conexiune foarte specială cu modelele de copii, de care m-am îndrăgostit instant, o apreciere reciprocă, sentimente care rămân cu un loc special rezervat în sufletul meu, pentru totdeauna. Ca președinte al juriului, am fost foarte apreciata, respectată, m-am simțit iubita de familia imensă care se creează în spatele scenei. Se creează conexiuni de suflet cu toată echipa, m-am întors acasă cu sufletul încărcat de frumos, culoare, eleganță, conexiuni noi cu lunea Fashion ”, a mărturisit designerul român.

În ultima zi a evenimentului, Tina și-a prezentat și propria creație de rochii de mireasă și ținute de gală pentru sezonul 2024-2025.

”În ce privește rochiile de mireasă am adus un element de noutate la ceea ce este nota mea distinctivă – tiul invizibil pe spate gol pe care pun o dantelă – și anume acela că rochia va apărea decupată pe lateral. De fapt, va părea că este mai multă transparență, dar care nu este dată de rochii, ci de jupon. Așa am simțit anul acesta că trebuie să fac: să descopăr femeia puțin mai mult, dar nu exagerat ca să păstrez acel element de rafinament și decență. Sunt convinsă că o să placă. Este prima oară când folosesc acest element senzual la o rochie de mireasă. Am prezentat și trei rochii de seară. Una dintre ele a fost prezentată de Magda Coman, model internațional în scaun rulant. Am invitat-o fiindcă am o colaborare foarte bună cu ea de mulți ani și mi-am dorit ca ea să încheie show-ul. Au mai fost încă trei ținute pe care le-a purtat Ioana Al Bada, prezentatoarea festivalului, care a ținut neapărat să fie îmbrăcată în rochii create de mine. În total au fost 23 de rochii care poartă semnătura mea”, a spus Tina Olari, pentru timponline.ro.

”Am creat această colecție într-o perioadă de out of season când am fost epuizată fizic, dar și financiar. O colecție de acest gen este foarte costisitoare. Eu am folosit ca de obicei dantele foarte prețioase, deși acum este un trend de materiale care vor să pară luxoase, dar, de fapt, au o sclipire prin lipire. Eu îl detest. Da, prețul rochiei poate fi mai accesibil, dar eu țin la standarde și atunci folosesc materiale de foarte bună calitate, cum ar fi dantela lucrată manual. La rochia de mireasă, se știe, folosim preponderent dantele”, a explicat Tina Olari.

Deși anul acesta se poartă preponderent ținutele oversize, Tina Olari consideră că, în ce privește ținutele de gală, trebuie urmărită linia corpului unei femei: ”În oversize, feminitatea se pierde foarte mult. Eu nu ascund femeia sub volum. Într-adevăr ascund, dar numai defectele. Eu scot în evidență, prin ținutele pe care le creez, atuurile unei femei. Merg în continuare așadar pe linia corpului, pe o ușoară transparență care să trezească privitorului curiozitatea. Mie nu-mi place să fiu una cu mulțimea. Îmi place să fac ceva diferit. Nu sunt contra tendințelor, dar nu mă cufund într-un tumult în care să nu mă mai pot defini”.