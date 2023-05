Reacții emoționante după moartea Tinei Turner: ”O femeie a naibii de puternică!”

Diana Ross, Viola Davis, Bette Midler, Bryan Adams, Paloma Faith, Mick Jagger, Ronnie Wood, Naomi Campbell, managerul Roger Davis, Rick Astley, Gloria Gaynor regretă moartea Tinei Turner, descriind-o drept "una dintre cele mai mari" influenţe în muzică, "o forţă a naturii", "talent imens", "o femeie puternică".

Angela Bassett, care a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea cântăreţei în filmul "What’s Love Got to Do With It", a oferit o declaraţie The Hollywood Reporter.

„Sunt onorată că am cunoscut-o pe Tina Turner”, a spus ea. „Mă bucur că am ajutat să o arăt lumii. Aşa că astăzi, în timp ce plângem pierderea acestei voci şi prezenţe emblematice, ea ne-a oferit mai mult decât am fi putut să cerem vreodată. Ea ne-a dat întregul ei. Iar Tina Turner este un dar care va fi întotdeauna „pur şi simplu cel mai bun”.

Actriţa şi producătoarea Viola Davis a spus că Tina Turner a fost „primul nostru simbol al excelenţei” şi că fanii vor continua să „se bucure” de moştenirea ei.

"Simbol. Frumoasă. O supravieţuitoare. Strălucire”, a scris ea pe Instagram. „Primul nostru simbol al excelenţei! Ai fost copilăria mea. Dumnezeu primeşte un înger azi! Odihneşte-te bine, doamnă Tina Turner. Ne vom bucura de moştenirea ta!".

Cântăreaţa Diana Ross a publicat o fotografie pe Twitter cu ea şi Tina, declarându-se "şocată, întristată".

Actriţa Rita Wilson a publicat o fotografie alb-negru cu Tina Turner pe contul ei de Instagram şi a scris: „Această femeie a ridicat totul la alt nivel: talent. bucurie. graţie. clasă. Ce legendă din toate punctele de vedere. Muzica ei continuă să trăiască. Lecţiile ei trăiesc. Exemplul ei continuă să trăiască. Rugăciuni către soţul şi familia ei. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Tina. Fie ca amintirea ei să fie veşnică".

Bryan Adams a spus că Tina Turner a fost „o femeie a naibii de puternică” şi şi-a amintit timpul petrecut împreună. „RIP @tinaturner. Lumea tocmai a pierdut o femeie puternică”, a spus el.

„Voi fi mereu recunoscător pentru timpul petrecut împreună în turneu, în studio şi ca prieteni. Îţi mulţumim că ai fost inspiraţia pentru milioane de oameni din întreaga lume pentru că ai spus adevărul şi ne-ai dăruit vocea ta incredibilă. Condoleanţe soţului ei Erwin şi familiei Tinei”.

Bette Midler, cântăreaţă şi actriţă, a spus că Turner va fi vocea „principală” pentru „zborurile îngerilor care cântă pentru odihna ei”.

Paloma Faith a descris-o pe Turner drept una dintre „cele mai mari influenţe şi inspiraţii ale ei”.

Faith a scris pe Instagram: „Nici măcar nu pot începe. Într-adevăr, nu pot. Tina, probabil că ai fost una între cele mai mari influenţe şi inspiraţii pentru mine. Am crescut cu tine şi tot timpul învăţându-mi meseria m-am întors mereu la tine. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare că te-am văzut trăind de mai multe ori. Sunt pentru totdeauna uluită de focul şi energia sufletului tău. Îţi mulţumesc pentru toate darurile pe care mi le-ai oferit mie şi nouă, ca femei. Chiar ai fost incredibilă... RIP”.

Cântăreţul Rick Astley a salutat-o ​​pe Tina Turner drept „una dintre cele mai mari”.

Solistul trupei The Rolling Stones, Sir Mick Jagger, care a făcut duet cu Tina Turner în timpul Live Aid din 1985, a scris pe Instagram: „Sunt atât de întristat de moartea minunatei mele prietene Tina Turner. Ea a fost cu adevărat o interpretă şi cântăreaţă enorm de talentată. Era o inspiraţie, caldă, amuzantă şi generoasă. M-a ajutat atât de mult când eram tânăr şi nu o voi uita niciodată".

Chitaristul formaţiei The Rolling Stones, Ronnie Wood, a împărtăşit imagini cu Turner pe reţelele de socializare, descriind-o drept „o prietenă dragă a familiei noastre”. „Dumnezeu să te binecuvânteze, Tina, regina rock and soul şi o prietenă dragă a familiei noastre”, a scris el.

Naomi Campbell i-a adus un omagiu „reginei, legendei, simbolului”

Supermodelul Naomi Campbell a spus: „Odihneşte-te în pace şi putere, regină, legendă, simbol. Nu va fi niciodată alta. Preţuiesc timpul meu petrecut cu tine".

Roger Davies, managerul cântăreţei timp de 30 de ani, a declarat: „Tina a fost o forţă unică şi remarcabilă a naturii cu puterea ei, energia incredibilă şi talentul imens".

„Încă din prima zi în care am cunoscut-o în 1980, ea a crezut complet în ea însăşi, când puţini alţii credeau în acel moment. A fost un privilegiu şi o onoare să fi fost o prietenă apropiată, precum şi managerul ei de mai bine de 30 de ani. Îmi va fi profund dor de ea".

Cântăreaţa americană Gloria Gaynor a descris-o pe Turner drept o „legendă emblematică care a deschis calea atâtor femei în muzica rock, neagră şi albă”.

Gaynor a postat pe Twitter: „Sunt atât tristă să aud de dispariţia Tinei Turner, legenda emblematică care a deschis calea atâtor femei în muzica rock, neagră şi albă. Ea a făcut cu mare demnitate şi succes ceea ce foarte puţini ar fi îndrăznit să facă la vremea ei şi în acel gen de muzică”.