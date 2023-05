A murit Tina Turner. Marea vedetă a muzicii pop s-a stins la 83 de ani în Elveția

Tina Turner, una dintre marile voci ale muzicii pop și rock și cele mai carismatice interprete, a murit la vârsta de 83 de ani, confirmă purtătorul ei de cuvânt.

Într-o declarație, acesta a spus: Tina Turner, „Regina Rock’n Roll” a murit liniștit astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală, în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.

„Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model de urmat”.

Vedeta născută în SUA a fost una dintre cele mai iubite cântărețe rock, cunoscută pentru prezența ei pe scenă și pentru un șir de hituri, inclusiv The Best, Proud Mary, Private Dancer și What's Love Got to Do With It.

Tina Turner s-a născut pe 26 noiembrie 1939 în Brownsville, Tennessee.

Părinții ei Floyd și Zelma Bullock s-au despărțit la începutul anilor '50, iar Tina a plecat să locuiască cu bunica ei în Nutbush, Tennessee.

Când avea 16 ani, s-a mutat în St.Louis, Missouri, unde în 1956 l-a cunoscut pe Ike Turner și a început să cânte cu trupa sa Kings of Rhythm.

Numele real al Tinei Turner este Anna Mae Bullock.

Ea a început să cânte sub numele de Little Ann, până când partenerul ei Ike Turner a convins-o să-l schimbe în Tina Turner când au cântat împreună ca Ike & Tina Turner Revue.

Tina Turner a fost căsătorită cu Ike Turner timp de 16 ani, până când au divorțat în 1978.

Cuplul a avut doi fii biologici, Ronald Renelle Turner și Craig Raymond Turner, iar Tina a adoptat doi dintre ceilalți copii ai lui Ike, Ike Turner Jr. și Michael Turner și i-a crescut ca ai ei.

În mod tragic, Craig Turner a fost găsit mort în iunie 2018, când avea 59 de ani.

În 2022, fiul ei Ronnie a murit la vârsta de 62 de ani .