Legenda muzicii pop, Tina Turner (83 de ani), a confirmat decesul băiatului ei, Ronnie, în vârstă de 62 de ani.

"Ronnie, ai plecat din această lume mult prea devreme", a scris Tina Turner pe Instagram. "Închid ochii cu durere și mă gândesc la tine, fiul meu mult iubit".

Ronnie Turner a fost găsit de vecinii lui fără suflare vineri dimineața. El era căsătorit cu Afida Turner, o cântăreață franceză. "Am făcut tot ce am putut până la capăt, de data aceasta nu am fost în stare să te salvez. Te iubesc pentru... 17 ani", a scris ea.

În 2018, Tina Turner l-a pierdut și pe băiatul ei cel mare, Craig care s-a sinucis la vârsta de 59 de ani. Pe Craig îl născuse pe când avea doar 18 ani, iar tatăl lui era saxofonistul Raymond Hill.

Tina s-a măritat apoi cu Ike Turner, iar cei doi l-au avut pe Ronnie. Cuplul s-a despărțit în 1976, după ce Tina l-a acuzat pe Ike că a bătut-o, iar Ike a murit în 2007 în urma unei supradoze.

Tina i-a adoptat pe cei doi fii ai fostului soț Ike Turner, Ike Jr și Mike. Ike Jr a declarat pentru DailyMail.com în 2018 că s-a înstrăinat de mama sa adoptivă, iar despre Mike nu se cunosc multe lucruri.

Tina Turner, Ronnie și Afida

