Naționala de tineret, învinsă de Serbia în meciul amical disputat la Arad

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 08:22
Naționala de tineret, învinsă de Serbia în meciul amical disputat la Arad
Naționala de tineret a României FOTO FRF.ro

Echipa naţională U21 a României a pierdut vineri, pe teren propriu, scor 0-1, meciul amical disputat în compania naţionalei U21 a Serbiei.

Amicalul cu naţionala de tineret a Serbiei s-a disputat la Arad, pe stadionul Francisc Neumann, iar ambele echipe au avut ocazii de gol. Singura concretizată a fost reuşită de sârbi, care au marcat în minutul 79, prin Aleksa Kuljanin. Acesta a fost şi scorul final, România U21 – Serbia U21 0-1.

Având postura de gazdă a turneului EURO 2027, alături de Albania, reprezentativa U21 a Serbiei va disputa, până la debutul în competiție, meciuri de verificare.

Naționala U21 a României se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 și va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezență consecutivă la turneul final european de tineret. Marți, tricolorii mici vor înfrunta Cipru pe Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca.

ROMÂNIA: 1. Lefter (23. Rafailă 46) – 2. Țuțu, 5. Pașcalău (4. Ș. Duțu 69), 3. M. Duțu (6. Tudose 77), 16. David (13. Strata 46) – 15. Boțogan (8. Vulturar 46), 18. Szimionaș (21. Mihai 60) – 17. El Sawy (22. Biliboc 46), 14. Pop (7. Musi 60) – 9. Trică (10. Radaslavescu 69), 20. Vermeșan (11. Burnete 60)

Selecționer: Costin Curelea

Rezerve: 12. Frănculescu

SERBIA: 1. Lijeskić – 21. Mimović, 4. Kovačević (14. Simić 66), 6. Leković (22. Miličić 87), 3. Bukinac – 5. S. Džodić (15. Stjepanović 87), 8. Mitrović – 7. Jovanović (17. Aleksić 66), 11. Trifunović (18. Kuljanin 66) – 9. Vlahović (19. Lazetić 77), 10. Ivanović (16. Luković 77)

Selecționer: Zoran Mirković

Rezerve: 12. V. Džodić, 23. Kaličanin – 2. Matić, 13. Avdić, 20. Šljivić, 24. Milošević

