O femeie din Iași susține că a găsit "elixirul tinereții": "În 73 de ani nu am fost niciodată la medic și nu am luat niciodată o pastilă"

O femeie în vârstă de 73 de ani din Iași, care nu a avut nevoie vreodată să meargă la medic, deci cu o sănătate de „fier", susține că a descoperit „elixirul tinereții".

Ieșeanca trăiește doar cu produse naturale. Nu consumă pastile, nu este diagnosticată nu nicio boală, în ciuda vârstei înaintate. Bunica Viorica a petrecut 45 de ani la oraș, după care s-a retras la țară, unde se bucură de aer curat și de liniște. Ea are gospodăria în satul Poiana cu Cetate, la 25 de kilometri de Iași. Împreună cu soțul, a cumpărat în 2007 casa, iar după doi ani s-au mutat acolo.

Astfel, de 15 ani, cuplul din Moldova se ocupă cu grădinăritul și diverse treburi gospodărești, aproape de natură, la mare distanță de betoane. Bunica Viorica are plante cu ajutorul cărora tratează de la dureri de articulații și arsuri la stomac, până la dureri de cap, răceală și gripă.

„Am lucrat 30 de ani la abator. După ce am terminat și am văzut cât îmi vine pensia, i-am spus soțului să vindem apartamentul și să ne mutăm la țară. Așa am ajuns aici. Ei, și atunci m-am apucat cu grădinăritul, cu plantele. Am început să fac zacuscă cu legume cultivate în grădina mea, apoi am început să lucrez și cu florile. Apoi am început să le vând. Nu curge ca la robinet, dar mai pică câte ceva și asta e bine. Și a devenit un beneficiu și pentru sănătatea mea.

Am 73 de ani și nu iau nicio pastilă, și mă simt foarte bine. Mă tratez doar cu plante naturale – cu sirop de soc. Fac eu, singură, cremă de brusture și coada-calului, și cu tătăneasă pentru articulații. Majoritatea plantelor le-am adus din câmp, cu rădăcină, și le-am pus la mine în grădină”, a declarat Viorica Cojocaru, potrivit Bună Ziua Iași.

Bunica Viorica uimește comunitatea locală prin intermediul produselor pe care le pune la vânzare, în calitate de comerciant ambulant.

„Când știam eu că e mai multă lume, atunci ieșeam. Îmi puneam măsuța sub stejarii de la marginea satului și stăteam acolo. Oamenii opreau din curiozitate și rămâneau surprinși de produsele mele naturale. L-am tratat chiar și pe primarul din comună și oamenii de afaceri din Iași aveau probleme cu articulațiile, și eu i-am ajutat cu crema mea specială”, a mai povestit bunica Viorica.

Pentru prepararea cremei, Bunica Viorica utilizează rădăcină de brusture, floarea denumită coada calului, untură de la porcul crescut în curte, ceară de albine – de la cei 10 stupi pe care îi are în grijă – și frunze de tătăneasă, crescute tot în grădina sa. Prețurile pentru cremă diferă în funcție de cantitate, însă una de 500 de grame costă aproximativ 120 de lei. La fel se întâmplă și cu uleiul pentru masaj, realizat din 50 de tipuri de flori.

