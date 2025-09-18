Trei tineri au fost arestați după ce au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al altui tânăr. Cum au procedat

Trei tineri bucureșteni cu vârste de 19 și 20 de ani au fost arestați preventiv, joi, 18 septembrie, fiind acuzați că i-au sustras din contul bancar aproape 95.000 de lei unui alt tânăr cu care fuseseră cazați într-un imobil de pe litoral, la începutul lunii iulie.

Potrivit anchetatorilor, profitând că știe să deblocheze telefonul mobil al victimei, unul dintre tineri a accesat aplicația bancară instalată pe aparat, obținând datele de autentificare în cont.

Ulterior, a instalat aceeași aplicație pe propriul telefon și a folosit aceste date pentru a crea un card virtual, pe care l-a adăugat în portofelul său electronic, dându-i apoi telefonul celuilalt tânăr. Împreună, au făcut 44 de retrageri de numerar de la zece bancomate din București și Ploiești. Cei doi au fost ajutați de un complice, care i-a dus cu mașina la terminalele ATM.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a informat, joi, că procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de trei inculpați, cu vârste între 19 și 20 de ani, cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, între 1 și 3 iulie 2025, cei trei tineri au acționat împreună pentru a sustrage sume de bani din contul bancar al unui alt bărbat de 20 de ani. În acest scop, au obținut datele de autentificare ale contului deținut de victimă pe o aplicație bancară, au creat un card virtual pe un dispozitiv care le aparținea și l-au folosit pentru a efectua retrageri succesive de numerar de la bancomate din București și Ploiești, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 94.900 lei.

Astfel, la data de 1 iulie, în timp ce erau cazați împreună cu păgubitul într-un imobil din județul Constanța, unul dintre aceștia, în vârstă de 19 ani, profitând de faptul că știa modul de deblocare al telefonului mobil al victimei, a accesat fără drept aplicația bancară instalată pe dispozitiv și a obținut datele necesare autentificării în cont. Ulterior, a instalat aceeași aplicație pe propriul telefon și a folosit aceste date pentru a crea un card virtual, pe care l-a adăugat în portofelul său electronic, explică anchetatorii.

În următoarele două zile, acesta i-a dat celuilalt tânăr, în vârstă de 20 de ani, telefonul în care era cardul virtual ce îi dădea acces la contul victimei, însoțindu-l în timpul deplasărilor la mai multe terminale ATM.

Cel de-al doilea autor al faptei, afirmă procurorii, a făcut astfel 44 de operațiuni de retragere de numerar la zece bancomate din București și Ploiești, împrejurare în care a fost accesat în mod ilegal și sistemul informatic al unității bancare.

Cei doi tineri au fost sprijiniți de un complice, un alt tânăr în vârstă de 19 ani, care i-a dus cu mașina la bancomate, „contribuind astfel la desfășurarea activității infracționale”.

„Suma obținută în urma acestor operațiuni frauduloase a fost împărțită în mod egal între inculpați, fiecăruia revenindu-i aproximativ 31.600 lei”, precizează anchetatorii.

Miercuri, în baza autorizațiilor emise de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, au fost făcute patru percheziții la locuințele din București ale inculpaților.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Cercetările sunt făcute de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice - Biroul Infracțiuni Informatice Complexe, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale.

